 Faraone (Iv): "Chiudere la legislatura all'Ars e ridare la parola ai siciliani"
Faraone (Iv): “Chiudere la legislatura all’Ars e ridare la parola ai siciliani”

L'attacco del vicepresidente dei renziani
LA NOTA
PALERMO – “Non c’è più nulla da discutere né da mediare. La Sicilia ha bisogno di voltare pagina e di liberarsi immediatamente di un governo incapace di governare, diviso su tutto, travolto dagli scandali e ormai privo di ogni credibilità”. Lo dice, in una nota, Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva.

“Serve unità tra le opposizioni – aggiunge – mandare a casa Schifani non è solo una scelta politica, è un atto di igiene istituzionale. Non mi interessa lo strumento parlamentare più idoneo, mi interessa la sostanza: chiudere subito questa legislatura e restituire la parola ai siciliani. Ogni giorno in più con questo governo è un giorno perso per la sanità, per il lavoro, per le imprese, per le famiglie. Schifani e la sua maggioranza sono ormai il simbolo del fallimento e della paralisi. Serve una scossa immediata, un gesto di responsabilità collettiva per ridare dignità e credibilità alle istituzioni”.

