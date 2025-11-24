Faraone (Iv): “L’invaso Garcia è ridotto a una pozzanghera”

Il parlamentare renziano annuncia l'esposto in Procura

PALERMO – “L’invaso Garcia è ridotto a poco più di una pozzanghera, mezzo milione di metri cubi d’acqua, praticamente nulla”. Lo afferma Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva, dopo il sopralluogo effettuato questa mattina nella valle del Belice insieme a Fabrizio Micari per verificare le conseguenze della crisi idrica e dopo gli incontri con i sindaci di Partanna, Francesco Li Vigni, di Santa Ninfa, Carlo Ferreri, e con il vicesindaco di Poggioreale, Giovanni Vella.

Faraone annuncia la presentazione di un esposto in Procura “per accertare se il racconto dello stato comatoso dell’invaso sia frutto di un mero errore o di dolo”. Secondo il vicepresidente di IV, le cause della situazione sarebbero “chiare”: il bassissimo afflusso dal fiume Belice dovuto alla mancanza di manutenzione e lo “svuotamento incredibile” dell’invaso effettuato a settembre per uso irriguo. Faraone definisce inoltre “paradossale” l’intervento del Consorzio di bonifica, che avrebbe sistemato l’alveo del Belice nella parte del deflusso verso il mare anziché in quella affluente all’invaso.

Le ricadute sui comuni della zona sono pesanti: a Poggioreale la portata è stata dimezzata da 4 a 2 litri al secondo, come a Santa Ninfa, scesa da 20 a 10 litri al secondo. A Partanna alcune zone non possono essere approvvigionate e si ricorre alle autobotti. L’invaso Garcia fornisce acqua a circa 150 mila abitanti della provincia.

“La Regione, direttamente responsabile di quanto accaduto, oggi brancola nel buio alla ricerca di soluzioni”, sostiene Faraone, citando le ipotesi di portare acqua dal lago Arancio, di utilizzare altri pozzi del Trapanese o di ricorrere al nuovo dissalatore di Trapani, non ancora attivo e comunque insufficiente. Mercoledì il vicepresidente della Regione, Luca Sammartino, incontrerà i sindaci per valutare gli interventi possibili.