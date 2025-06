Faraone: “L’Anas mi ha impedito la visita ai cantieri sulla A19”

La nota del vicepresidente di Italia Viva

ROMA – “Ho chiesto all’Anas di poter svolgere la funzione ispettiva che mi assegna la legge e di poter visitare i cantieri dell’autostrada Palermo-Catania, organizzati penosamente dalla stessa Anas con la regia del commissario Presidente della regione, Renato Schifani e non mi viene consentito”. Lo dice Davide Faraone, vice-presidente di Italia Viva.

“Da quando Renato Schifani è commissario la situazione dei cantieri nella Palermo-Catania è disastrosa, i cittadini sono costretti a file interminabili con danni incalcolabili per la qualità della vita e la nostra economia. Eppure, pochi operai sono al lavoro e non si ha nessuna idea su quando questi cantieri verranno chiusi. Da parlamentare sarei voluto recarmi sul posto per verificare di persona lo stato dei lavori e non mi viene consentito, presumo su ordine del commissario Schifani. Scriverò al Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, perché mi viene negata la possibilità di svolgere la funzione ispettiva che è prerogativa di un parlamentare della Repubblica”, conclude.