Faraone: “La sanità siciliana è un disastro, Schifani è responsabile”

L'iniziativa di Italia viva

PALERMO – “La sanità siciliana è un disastro: liste d’attesa infinite, tecnologie ‘preistoriche’, fuga dei medici verso il privato e dei pazienti verso le altre regioni, posti letto fantasma, incapacità di spendere i fondi. Più che un servizio sanitario, viene offerto un calvario. A tutto questo si è aggiunta, oggi, un’inchiesta per degli appalti pilotati”.

Lo ha detto Davide Faraone, vice-presidente di Italia viva, nel corso di “Sanità disastro: e Schifani dorme…”, l’iniziativa organizzata nel pomeriggio a Palermo da Italia viva.

Sanità, l’attacco di Faraone

“Dietro questa situazione drammatica – aggiunge – ci sono responsabilità precise. Una su tutti è quella del presidente della Regione, nonché commissario, Renato Schifani. Le ‘prestazioni’ del Ssn siciliano sono il risultato di un sistema che si attiva solo quando ci sono da nominare dei manager, scelti con logiche rigorosamente politiche e in alcuni casi affaristiche, come emerge dalle inchieste e nemmeno sempre come dimostrano le Asp acefale di Palermo e Trapani”.

“Per il resto è un eterno cincischiare – aggiunge ancora – come dimostrano i 334 progetti del Pnrr in ritardo d’attuazione. Da forza riformista, Iv non si limita però a denunciare. Grazie al nostro Centro studi, abbiamo offerto un’analisi della situazione e dato il nostro contributo sul piano delle proposte. Di certo, non si può andare avanti così. Quello alla salute è un diritto costituzionale. Deve essere garantito anche ai siciliani: Schifani cadrà sulla sanità e sull’emergenza idrica”, ha concluso.