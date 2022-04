Fatale l’incidente, addio a Noemi: i messaggi degli amici

La famiglia è molto conosciuta a Termini Imerese dove gestisce una rivendita di tabacchi

Un incidente sull’autostrada Palermo-Catania, nei pressi dello svincolo di Altavilla Milicia, si è portato via la 25enne Noemi Ficara, che viaggiava su una Toyota Yaris insieme alla cugina diciassettenne. L’auto è finita contro il guardrail, cappottando più volte.

Per la giovane che si trovava alla guida non c’è stato nulla da fare, la cugina è stata trasportata dal 118, in codice rosso, all’ospedale Civico di Palermo. Entrambe sono sono originarie di Palermo, ma residenti a Termini Imerese. La famiglia è molto nota a Termini Imerese dove gestiscono una rivendita di tabacchi.

I messaggi di cordoglio per ricordare Noemi sono tanti: “Tesoro ma cosa hai combinato non ci posso ancora credere – scrive Francesca -. Noi amici di una vita compagni di scuola, un gruppetto sempre unito. Quante ne abbiamo combinate insieme, tu con quel tuo sorriso d’eterna bambina. Abbiamo preso strade diverse Io sono diventata mamma molto giovane ma non ho mai dimenticato un solo giorno trascorso con te e tua sorella. Dai forza tutta la tua famiglia. E adesso per favore brilla sorridi e non ti fermare mai anche da lassù non ti dimenticheremo mai. Questa è una promessa“.

“Ti ho visto crescere, giocavamo insieme fuori dal tabacchino. Io ero poco più grande di voi eppure non ci staccavamo mai – scrive Rosy – . Ma chi doveva dirlo che ieri doveva essere l’ultima volta che ti vedevo l’ultima volta che mi sorridevi. Ti ho sempre voluto un gran bene e questa notizia mi ha distrutto il cuore. Riposa in pace amica mia nn ti dimenticherò mai“.

“Amore mio bello. Mai e poi mai avrei voluto sapere questa orribile notizia. Come è possibile?!? Non riesco a crederci. Ricorderò sempre il tuo meraviglioso sorriso e la tua fantastica dolcezza – racconta Alessandra -. Dai la forza alla tua famiglia. Dai la forza alla tua amata sorella Leandra Ficara. Adesso sarai tra gli angeli più belli. Che Dio ti accolga tra le sue braccia. Ti porterò sempre nel mio cuore, piccolina.Che tu possa riposare in pace“.