Un colpo di pistola alle spalle per uccidere il cardiologo

La ricostruzione del delitto del medico sessantacinquenne

1' DI LETTURA

FAVARA – Gli investigatori non hanno dubbi: è stato un omicidio premeditato. Adriano Vetro, 47 anni, è sceso da casa armato per uccidere Gaetano Alaimo, che di anni ne aveva 65. Ha esploso un solo colpo di pistola alle spalle del cardiologo da distanza ravvicinata. Il bidello incensurato è diventato così un assassino.

Il movente è da chiarire, ma c’erano stati dei forti contrasti fra il medico, molto noto in città e non solo, e il paziente che non condivideva la diagnosi di scompenso cardiaco. Probabilmente temeva di non ottenere il rinnovo della patente. Pochi giorni fa avevano litigato. Pare che Vetro fosse addirittura disponibile a farsi operare pur di risolvere i problemi. Voci che circolano a Favara, ma ancora non confermate. Quelle sui contrasti per la diagnosi e le cure, invece sì.

Così Vetro si è armato ed ha fatto fuoco nell’ambulatorio di via Giovanni Bassanesi. Non c’erano altri pazienti in un studio, solitamente affollato, dove si fa rieducazione cardiologica in convenzione con il servizio sanitario nazionale. C’erano, però, un’altra dottoressa, un infermiere e un segretario.

Sono stati loro a indicare il nome di Vetro, in cura da anni presso il poliambulatorio. I carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale, guidato dal colonnello Vittorio Stingo, sono andati a cercarlo a casa dove si era rifugiato dopo il delitto. Aveva ancora la pistola in pugno, con il colpo in canna. Si è arreso subito ai militari.

Quindi è stato interrogato dal procuratore facente funzioni Salvatore Vella e dalla sostituta Elenia Marino. Avrebbe detto di avere trovato l’arma ieri in campagna. Una versione bollata come inverosimile. Ora è in stato di fermo in attesa della convalida del giudice per le indagini preliminari.