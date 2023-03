Favara, giallo sulla sparatoria nata da una lite tra vicini di casa

Tanti dubbi da chiarire per i carabinieri

1' DI LETTURA

FAVARA (AGRIGENTO) – Sono ancora tanti gli interrogativi da sciogliere sulla sparatoria avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri in via Palermo, nel cuore di Favara, in provincia di Agrigento. Una lite tra vicini di casa, innescata probabilmente dall’uccisione di un gatto dinanzi al cortile dell’abitazione, è degenerata nel sangue con il ferimento di un ventinovenne colpito ad una mano con un proiettile di piccolo calibro.

I coinvolti

Si tratta di Giovanni Scarabeo, finito all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Le sue condizioni non sono gravi. La seconda persona coinvolta nella sparatoria è Nicolò Presti, 44 anni, vicino di casa del ventinovenne. I due avrebbero cominciato a discutere, secondo una prima ricostruzione, per l’uccisione di un gatto davanti all’abitazione di Scarabeo. Diverbio che è degenerato ben presto con l’esplosione di un colpo di arma da fuoco.

Tanti interrogativi

Ed è proprio da questo preciso istante che inizia la ricostruzione di un complicato puzzle. All’appello manca anzitutto la pistola, non ancora trovata. Le versioni dei due protagonisti sembrerebbero discordanti. Il ventinovenne dice di essere stato colpito dal rivale mentre quest’ultimo sostiene che a provocarsi la ferita alla mano sia stato lo stesso Scarabeo nel tentativo di sparare. I carabinieri hanno eseguito per tutta la serata perquisizioni nelle abitazioni dei due uomini. A casa di Presti, che è stato sottoposto ad esame stub, sarebbe stata rinvenuta della cocaina. Ma vi è di più. Un’altra perquisizione è stata eseguita nell’abitazione di una terza persona che si trovava sul luogo della sparatoria. I carabinieri avrebbero sequestrato un proiettile compatibile con la pistola utilizzata e per questo lo hanno sottoposto ad accertamenti per rilevare la presenza di polvere da sparo. I risultati della perizia, attesi a breve, potrebbero portare ad una svolta investigativa.