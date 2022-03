Il dolore di Favignana, la salma del bimbo travolto lascia l’isola

Addio al bambino morto in un incidente.

Sta lasciando in queste ore Favignana Libero Caridi il bambino di tre anni morto sull’isola per un tragico incidente. Lo ha investito il nonno, senza accorgersi della presenza del piccolo, facendo una manovra in retromarcia. L’isola è sconvolta dall’accaduto, il sindaco Francesco Forgione ha proclamato il lutto cittadino per oggi. E’ stata anche disposta l’esposizione a mezz’asta della bandiera comunale, listata a lutto, la chiusura degli esercizi commerciali con l’abbassamento delle serrande dalle 8.30 alle 9.30.