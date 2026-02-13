Favignana e le Egadi, alla Bit riflettori sulla Itaca del colossal ‘The Odyssey’

Incontro allo stand The Best of Western Sicily

MILANO – Si è svolta oggi alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano -, nello stand The Best of Western Sicily, la conferenza stampa dedicata a Favignana e alle Isole Egadi, tra esperienza autentica, grande cinema internazionale e crescita sostenibile.

A raccontare il nuovo posizionamento dell’arcipelago sono intervenuti Giuseppe Pagoto, Sindaco di Favignana; Enrico Malato, Direttore dell’Aeroporto di Trapani, Giuseppe Scorzelli, Direttore artistico del Festival Florio; la giornalista, scrittrice e conduttrice Giusi Battaglia, il gastronauta Peppe Giuffrè e Marcello Cavalli ideatore di FishTuna.

“Parliamo di esperienza con il motto: ogni attimo è vita – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Pagoto.Alle Isole Egadi l’uomo acquista il tempo: la vacanza diventa esperienza e la meta è percepita come la più sostenibile e green d’Italia. Qui il mare si sente sulla pelle, il vento ha una voce e si vive l’attimo”.

Il sindaco ha sottolineato anche i dati in crescita: nel 2025 l’arcipelago ha registrato un +7% di presenze turistiche, numeri importanti in una stagione che si concentra in circa cinque mesi, “numeri sostenibili, in accordo con la nostra visione ambientale”, ha sottolineato. Favignana si conferma inoltre meta romantica per eccellenza: «Ci sono coppie che decidono di sposarsi qui senza esserci mai state prima: quest’anno prevediamo il triplo dei matrimoni civili rispetto all’anno precedente».

Grande attenzione anche al cinema. Dopo essere stata set di produzioni come I Leoni di Sicilia e Makari, le Isole Egadi tornano protagoniste con The Odysseydi Christopher Nolan, con Matt Damon e Anne Hathaway tra gli interpreti. Il film, in uscita a luglio con première tra Milano e Favignana, è stato girato anche sull’isola, l’Itaca del racconto cinematografico, simbolo del ritorno, del viaggio e dell’attesa.

Importante il ruolo delle infrastrutture. “Il nostro aeroporto è il gateway naturale per le isole Egadi, a soli 8 chilometri dall’imbarco per Favignana, e operiamo in massima sinergia con il territorio – ha dichiarato Enrico Malato, direttore dell’aeroporto di Trapani-Birgi. Lo scalo sta vivendo una crescita importante: +45%a gennaio 2026 rispetto allo stesso mese del 2025 e per quest’anno prevediamo un ulteriore +25%, con 11 nuovi collegamenti internazionali”.

Nel corso dell’incontro, il direttore artistico Giuseppe Scorzelli ha inoltre svelato i nomi dei partecipanti alla prossima edizione del Festival Florio, confermando il ruolo dell’isola come laboratorio culturale di respiro nazionale. Crescere senza perdere l’anima: è questa la sfida che Favignana e le Egadi hanno scelto. Un arcipelago che dimostra come il turismo possa essere sostenibile, autentico e profondamente umano.