Favignana, una barca di clandestini in uso alla polizia municipale

Sarà impiegata per l'attività di controllo delle coste e di tutela dell'ambiente nelle Egadi

FAVIGNANA – Un’imbarcazione utilizzata per il traffico di clandestini è stata affidata dallo Stato alla Polizia locale di Favignana. Sarà impiegata per l’attività di controllo delle coste e di tutela dell’ambiente nelle Egadi. L’imbarcazione fu sequestrata cinque anni fa dalla Capitaneria di Porto di Sciacca e ora sarà impiegata a Favignana per il controllo delle coste in ausilio anche alle altre forze presenti nel territorio.

“L’affidamento di questo mezzo alla Polizia locale è un fatto importante – dice il sindaco Francesco Forgione – il nucleo marittimo ha svolto durante tutta la stagione estiva in corso un’attività fondamentale per il nostro territorio assicurando quotidianamente una presenza in mare a tutela dell’ambiente e delle nostre comunità”.