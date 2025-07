FdI contro l’asse Pd-M5s: “Fanno demagogia, attacchi ingiusti a Schifani”

Le parole del capogruppo all'Ars Assenza

PALERMO – “L’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri della norma di attuazione dello Statuto sulla fiscalità di sviluppo e l’accordo di programma per il ponte sullo Stretto sono gli ennesimi grandi risultati ottenuti dal governo regionale guidato da Renato Schifani in sinergia con quello nazionale presieduto da Giorgia Meloni, eppure Pd e M5s non hanno speso neppure una parola per questi storici traguardi”. Lo afferma Giorgio Assenza, capogruppo all’Ars di Fratelli d’Italia.

“Da Pd e M5s demagogia”

Assenza replica quindi alle prese di posizione dei Dem e dei pentastellati: “Evidentemente ritengono che sia più utile per i siciliani un’opposizione demagogica e giustizialista invece di un confronto costruttivo su provvedimenti fondamentali come, ad esempio, la Finanziaria e la riforma dei Consorzi di bonifica”.

“Attacchi ingiustificati a Schifani”

Non sono andati giù al capogruppo di FdI “gli attacchi al presidente Schifani”, giudicati “pretestuosi e immeritati”. Assenza poi conclude: “Da parte nostra il sostegno nei suoi confronti continuerà ad essere convinto e immutato, perché sta dimostrando con i fatti di saper guidare con grande competenza e autorevolezza la nostra coalizione nel governo della Sicilia”.