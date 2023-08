FdI, nominato il coordinamento provinciale di Agrigento

Cannella: "Un primo passo importante". Savarino: "Si riparte dal territorio"

2' DI LETTURA

AGRIGENTO – Il commissario di Fratelli d’Italia Agrigento, Giampiero Cannella, ha nominato il nuovo coordinamento provinciale del partito.

Cannella: “Un primo passo importante”

“Si tratta di un primo importante passo in direzione di un sempre maggiore radicamento territoriale del movimento guidato da Giorgia Meloni. La riorganizzazione del partito passa anche attraverso il coinvolgimento ampio ed inclusivo di realtà che rappresentano ambienti e territori diversificati. Ringrazio tutta la classe dirigente che con grande senso di responsabilità sta contribuendo alla costruzione di un assetto in grado di affrontare le sfide politiche che ci attendono in provincia di Agrigento. In programma una grande assemblea provinciale da tenersi in settembre e una organizzazione che si sviluppi anche attraverso dipartimenti tematici e che preveda un importante ruolo consultivo degli eletti negli enti locali. Abbiamo la responsabilità di trasferire in periferia le politiche di buon governo dell’esecutivo guidato dalla premier Meloni e abbiamo all’orizzonte scadenze elettorali importanti nelle quali Fratelli d’Italia, anche in provincia di Agrigento, vuole recitare un ruolo da protagonista”, ha detto Cannella.

L’organigramma

L’esecutivo provinciale è così composto: Antinoro Paola, Alfano Giacchino, Arnone Giuseppe, Bono Calogero, Caracappa Silvio, Ciulla Costantino, Di Vita Angelo, Drago Gero, Gallo Ignazio, Gambino Guido, Gammacurta Giusi, Giambrone Vincenzo, Graci Salvatore, Granata Giancarlo, Guida Rosamaria, Marchese Ragona Daniela, Marrone Gaspare, Mauceri Giuseppe, Meli Matteo, Moscato Antonio, Onolfo Calogero, Piparo Gerlando, Pitruzzella Leonardo, Reina Nazareno, Salemi Ignazio, Saporito Teresa. Il coordinatore provinciale giovanile Gabriele Brunetto è di diritto componente del coordinamento.

L’avvocato Daniela Catalano è stata confermata nel ruolo di coordinatrice cittadina di Agrigento.

Il plauso della deputata Savarino

“Dopo l’inaugurazione della nuova sede ad Agrigento, in via Gioeni 63, ora un altro importante tassello per la strutturazione di Fratelli d’Italia ad Agrigento. Il commissario di FdI Agrigento, Giampiero Cannella, infatti, ha nominato il nuovo coordinamento provinciale del partito”, ha detto la deputata regionale di FdI Giusi Savarino. “Si riparte così dalla riorganizzazione del territorio, Comune per Comune, con una giovane, nuova e competente classe dirigente che saprà interfacciarsi con gli esponenti più esperti che il Partito ha espresso nel nostro territorio e che farà tesoro delle esperienze maturate sul campo per continuare, con ancora più entusiasmo, a promuovere l’interesse della nostra comunità.

Il mio grazie all’on Giampiero Cannella e all’on. Giovanni donzelli, responsabile organizzativo nazionale, per la grande attenzione e tutto il supporto che non ci hanno fatto mai mancare. Avanti tutta!”. ha concluso.