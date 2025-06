FdI raggiunge metà mandato: gazebo per presentare i risultati

Senatori, deputati e assessori regionali saranno a Bagheria e Cefalù

PALERMO – Continua la campagna del governo Meloni per portare in piazza i risultati raggiunti in metà mandato.

Dopo i gazebo della scorsa settimana a San Cipirello e Carini, ora tocca a Bagheria e Cefalù. Ai gazebo i cittadini avranno la possibilità di conoscere i risultati raggiunti dal governo Meloni e dialogare con i parlamentari europei, i deputati nazionali e regionali, oltre agli assessori regionali.

“Con il governo Meloni, in questi due anni e mezzo, è cresciuto il Pil del Paese superando i livelli pre-crisi del 2008. Si è assistito ad una crescita del mercato del lavoro che mostra segnali di ripresa, con un milione di nuovi contratti a tempo indeterminato e record storici per l’occupazione giovanile e femminile”, dichiara il senatore e coordinatore provinciale Raoul Russo.

“Sul fronte sanitario sono stati stanziati 136,5 miliardi di euro, il più alto investimento mai registrato nella storia italiana. Si è intensificata la lotta contro gli sbarchi irregolari, rafforzato le tutele per le forze dell’ordine, contrastato l’evasione fiscale e le occupazioni abusive. Un’attenzione particolare è stata rivolta alle periferie, per ristabilire legalità e sicurezza e ridare dignità e futuro a territori troppo a lungo trascurati, ma anche verso le famiglie, con misure a sostegno della natalità e dei nuclei più fragili”, conclude Russo.

Gli appuntamenti: ⁠14/6 ore 17.00-20.00 Bagheria corso Umberto I°; ⁠14/6 ore 10.00-13.00 Cefalù via Roma 97; 15/06 ore 10.00-13.00 Cefalù via Roma 97.