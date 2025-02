Settimane bianche e weekend: 8 milioni di italiani sulla neve

Federalberghi: "Giro d'affari da quasi 6 miliardi, la montagna tiene"

ROMA – Il primo trimestre del 2025 per il turismo invernale fa registrare un risultato in linea con le attese: la montagna e la sua neve si sono rivelate mete amate per 8,2 milioni di italiani, che hanno scelto o sceglieranno di partire per vacanze tra le Alpi e gli Appennini.

A rilevarlo è il rapporto realizzato da Tecnè per la Federalberghi che calcola un giro di affari complessivo di 5,8 miliardi.

L’Italia si conferma la meta preferita: solo il 3.9%, infatti, ha optato per una settimana bianca all’estero.