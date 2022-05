Federico II, premio e convegno: appuntamento a Roma

Il convegno, patrocinato dal Senato della Repubblica e dal suo Presidente, vedrà la presenza di illustre personalità e studiosi

Con un prestigioso convegno dedicato a Federico II dal titolo: “PUER APULIAE, STUPOR MUNDI” e con la consegna del PREMIO INTERNAZIONALE FEDERICO II, avrà luogo a Roma il 30 Maggio 2022 con inizio alle ore 10,00 presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, sede della Presidenza del Senato, il primo evento promosso dal Centro Studi Federico II, in sinergia con la Solunto Foundation.

Il convegno patrocinato dal Senato della Repubblica e dal suo Presidente la Senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati,- che con grande sensibilità ha accolto con entusiasmo questa iniziativa di alto livello culturale internazionale,- vedrà la presenza di illustre personalità e studiosi e con un programma che prevede, tra l’altro, interventi di relatori di livello internazionale tra i quali:

Il Prof. Rosario Coluccia, Accademico della Crusca;

il Prof. Hubert Houben, Ordinario di Storia Medievale UniSalento e Accademico dei Lincei;

S.E. il Cardinale Fernando Filoni, Gran Maestro dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro.

L’apertura del Convegno sarà preceduta dai saluti del Presidente della Commissione Cultura del Senato, Senatore Riccardo Nencini e dal Presidente del Centro Studi Federico II e della Solunto Foundation, Giuseppe Di Franco.

Moderatore dei lavori sarà lo Scrittore e Giornalista parlamentare Dott. Mario Nanni

I saluti di conclusione prevedono l’intervento del Prof. Pietro Luigi Matta, Componente del comitato scientifico del Centro Studi Federico II.

Nel contesto dell’interessante programma del convegno è prevista la partecipazione della Dott.ssa Egle Pasquali che leggerà, nell’intervallo tra le relazioni, alcuni testi poetici inediti di Federico II.

A conclusione del convegno il Premio Internazionale Federico II sarà consegnato al Prof. Rosario Coluccia, al Prof. Hubert Houben, al Cardinale Fernando Filoni e allo Scrittore e Direttore Artistico Maestro Gabriele Lucci. Quest’ultima personalità riceverà il Premio dallo scrittore e giornalista internazionale Goffredo Palmerini che sarà presente alla manifestazione.

Il Centro Studi Federico II con sede a Palermo, è guidato dal presidente Giuseppe Di Franco ed ha uffici di rappresentanze in Italia e all’estero con referenti le seguenti Personalità:

A Roma il giornalista parlamentare Mario Nanni;

a New York la docente e giornalista Cav. Josephine Buscaglia Maietta, Presidente dell’Association Italian American Educators (AIAE) e Stefano Vaccara, Direttore della testata giornalistica “La Voce di New York” nonché docente di Giornalismo presso il Lehman College – CUNY;

a Bordeaux, la Compositrice e Direttrice d’orchestra, Maria Luisa Macellaro La Franca.

Inoltre all’interno del centro studi è previsto un Comitato tecnico scientifico composto, oltre che dalle suindicate personalità, e dal Presidente Giuseppe Di Franco, anche:

Dallo Scrittore e giornalista internazionale, Goffredo Palmerini;

dal M° Diego Cannizzaro, Compositore e docente;

dalla Dott.ssa Licia Rimondi, Giornalista e conduttrice televisiva;

da Pietro Luigi Matta, Avvocato e Docente presso l’Università degli Studi di Palermo nonché Vice Presidente della Libera Università della Politica;

dal Prof. Fabrizio Tigano, Ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Messina.

Al Presidente Giuseppe Di Franco abbiamo rivolto alcune domande tra le quali, com’è nata l’idea di organizzare un convegno dedicato a Federico II?

“Ho sempre avuto una grande ammirazione per Federico II considerato uno dei più grandi imperatori della storia, lo “Stupor Mundi” nonché grande statista, studioso di letteratura e delle belle arti, nobile d’animo e ricco di valori e ideali che oggi purtroppo mancano nella società ed anche in tante personalità che rivestono cariche istituzionali e politiche.

Inoltre mi sono reso conto che in Sicilia in questi anni non si è data ampia diffusione culturale internazionale alla figura di Federico II e quindi ho ritenuto necessario proporre un programma internazionale di eventi culturali e socio culturali che realizzeremo appunto a Roma il 30 Maggio, nonché a Bordeaux il 19 Giugno e a Bratislava il 15 Settembre per far conoscere anche alle nuove generazioni la figura di questo grande personaggio”.

Quest’anno avete dei progetti da realizzare anche fuori dall’Europa?

Si, ho predisposto insieme ai componenti del comitato scientifico un incontro bilaterale socio culturale Italia – USA realizzato a New York presso l’Istituto Italiano di Cultura il 17 Maggio e alla presenza di autorità Statunitensi e Italo Americane, il Premio Internazionale Federico II è stato consegnato al Dott. Fabio Finotti (Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura) dai nostri referenti a New York, la Giornalista Cav. Josephine Buscaglia Maietta.

Successivamente il 26 Maggio il trofeo è stato consegnato al Console Generale d’Italia a New York, Ministro Plenipotenziario Dott. Fabrizio Di Michele (Siciliano e nato tra l’altro a Palermo), presso il Consolato generale d’Italia a New York, dal Dott. Stefano Vaccara, (Giornalista e Direttore della testata giornalistica “La Voce di New York” e componente della giuria internazionale e del comitato tecnico scientifico.

Quindi un programma che sarà attuato con una visione politico culturale ad ampio respiro e a livello internazionale?

Si ha detto bene, infatti tutte le iniziative accennate fanno parte anche della piattaforma culturale “European Culture Vision 2032” della quale sono il coordinatore internazionale.

Dal 2022 il tema dominante del nostro programma sarà:

“Diplomazia culturale per una dimensione internazionale della cultura, per una politica di sviluppo e di cooperazione tra Paesi dell’Europa”.

Potrà sembrare un programma ambizioso, ma oggi per essere credibili nel mondo bisogna essere in grado di esportare eventi di assoluta credibilità e affidabilità culturale.

Su questo noi ci giochiamo la nostra immagine e la nostra storia.