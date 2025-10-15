 Femminicidio a Milano, chi era Pamela Genini: la modella uccisa
Femminicidio a Milano, chi era Pamela Genini: la modella uccisa

Giovane imprenditrice, assassinata dal compagno
il delitto
di
1 min di lettura

Modella e giovane imprenditrice. Bellissima. Pamela Genini, 29 anni, è stata uccisa in casa dal compagno, Gianluca Soncin, 52 anni.

L’uomo ha tentato di togliersi la vita e adesso è piantonato dai militari al Niguarda di Milano.

Pamela Genini, chi era

Lavorava tra Milano, Dubai e Montecarlo, aveva creato una linea di costumi, Ep SheLux, insieme a un’amica, con la quale era unita dalla passione per la moda e il mare.

Pamela si occupava anche della vendita di immobili di lusso: “Ti aiuto – scriveva su Instagram – a trovare la casa dei tuoi sogni”.

Amava gli animali, in particolare il suo cagnolino Bianca, un chihuahua toy che taggava nelle foto. Le più recenti sono state scattate a Venezia, tra i canali e il red carpet del Festival del Cinema.

Numerose le foto da Porto Cervo alle Dolomiti, passando da spiagge stupende e panorami mozzafiato.

Poi le urla nella serata di ieri, i vicini hanno assistito al delitto.

