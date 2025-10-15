 Milano, ragazza di 29 anni uccisa in casa dall'ex di 52 anni
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Milano, 29enne uccisa in casa dal compagno di 52 anni

La polizia è ora al lavoro per ricostruire quanto accaduto
il delitto
di
1 min di lettura

Aveva deciso di lasciarlo. Una donna di 29 anni è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, il suo compagno, ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda. Avrebbe tentato il suicidio dopo avere accoltellato la vittima. È accaduto nella tarda serata di ieri in via Iglesias, nel quartiere Gorla. A chiamare il 112 sono stati i vicini di casa, allarmati per le urla provenienti da un appartamento del civico 33.

Milano, ragazza di 29 anni uccisa in casa

Sul posto sono intervenute le volanti della Questura e i sanitari del 118, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.
La polizia è ora al lavoro per ricostruire quanto accaduto. La polizia scientifica sta eseguendo i rilievi all’interno dell’appartamento. Sul posto, per coordinare l’attività della polizia, è intervenuto anche il magistrato di turno.

Gli investigatori sono al lavoro per capire cosa sia accaduto nell’abitazione e ricostruire la dinamica della tragedia. Testimoni riferiscono di aver sentito la donna chiedere aiuto dal terrazzo della casa. Diverse le coltellate inferte dall’uomo, che poi ha rivolto la stessa arma contro se stesso ferendosi alla gola.

Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI