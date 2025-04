Femminicidio Sara Campanella, gli audio: “Non voglio nulla con te”

La 22enne ha cercato più volte di interrompere i rapporti con Argentino

MESSINA – Sara Campanella aveva più volte provato a interrompere ogni rapporto con Stefano Argentino, ma il 27enne non ne voleva sapere nulla e da anni, ormai, la perseguitava dandole, ormai, il tormento.

In una conversazione audio, mandata in onda in esclusiva a “Mattino 4”, si sente la giovane respingere il collega di università Stefano Argentino, che ha confessato di aver commesso l’omicidio.

“Io non ho tempo da perdere”, dice Sara ad Argentino che risponde: “Se non hai tempo per me lo dicevi prima”.

La conversazione continua: “Te lo dico ora, non voglio nulla con te, dopo un anno spero di essere stata chiara”, continua Sara.

“Se mi puoi lasciare in pace cortesemente, tu te ne torni a casa tua e io continuo per la mia strada”, ribadisce ancora Sara, mentre Stefano ribatte: “Cosa speri di ottenere, è impossibile parlare con te”. “Io non voglio ottenere nulla, sei tu che vuoi avere qualcosa se continui a seguirmi a questi livelli”, replica la giovane, come si sente nel servizio mandato in onda da Mattino 4.

Nel servizio mandato in onda nella giornata di ieri, mercoledì 2 aprile, dal Tg1, invece, si vedono gli ultimi momenti di Sara prima di essere colpita da Argentino.