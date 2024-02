Fiordilino: “Sabato tifo Feralpisalò. Il Palermo può giocarsi il campionato”

Il centrocampista: "Di Mariano? Giocatore incredibile. Dalla gara d'andata conservo una maglia speciale"

Il legame tra il Palermo e la Feralpisalò è ormai più che consolidato. Il gancio tra le due realtà calcistiche, all’apparenza lontane fra loro, furono i play-off di Serie C della stagione 2021/2022. Le due semifinali, entrambe vinte dai rosanero, sancirono un gemellaggio tra le due squadre dentro e fuori il rettangolo verde di gioco. Un’amicizia nata già nella gara d’andata tra le due tifoserie e arricchita, cementata, rafforzata al ritorno, quando i Leoni del Garda indossarono davanti al pubblico palermitano la maglia con i volti di Falcone e Borsellino.

Il destino, però, ci mette sempre del suo e nella stagione successiva la Feralpisalò ottiene la sua prima storica promozione in Serie B (la società calcistica è nata soltanto nel 2009). A poche giornate dall’inizio della nuova avventura in serie cadetta i Gardesani tornano a giocare al “Barbera” tra i gli applausi e l’entusiasmo dei tifosi rosanero. Prima della gara, giocata il 2 settembre 2023, una delegazione del club si recò in visita tra Capaci e Palermo con la collaborazione di alcune realtà locali per scrivere un’altra pagina della storia che racconta della connessione tra queste due società.

E proprio il progetto calcistico della Feralpisalò lo ha sposato uno che il Palermo (e Palermo) ce l’ha nel sangue. Ad agosto del 2023 Luca Fiordilino va in prestito dal Venezia alla Feralpi, per contribuire alla “missione salvezza” del club sulle rive del Garda. Il centrocampista, originario di Casteldaccia, prende in mano la cabina di regia della linea mediana della squadra verdeblù e contribuisce soprattutto all’ultimo periodo molto positivo della squadra guidata da Marco Zaffaroni.

Fiordilino tra Feralpisalò e Palermo

Proprio come uno scherzo del destino, però, nel turno precedente contro la Reggiana, Fiordilino riceve un rosso diretto ed è costretto a saltare la gara al “Garilli” di Piacenza proprio contro i rosanero. “La partita sarà molto diversa da quella dell’andata perché comunque noi in quel momento eravamo un po’ tutti nuovi – racconta il centrocampista ai microfoni di LiveSicilia -. Molti ragazzi erano arrivati da poco quindi non eravamo al completo. Ci sta, era l’inizio di campionato, il salto di categoria si faceva sentire. È stata una partita per me bella, ma allo stesso brutta perché abbiamo perso 3-0. Giocare al Barbera per me è stata comunque un’emozione speciale”.

“Se tiferò per qualcuno sabato? Devo essere sincero: tiferò per la mia squadra, per la Feralpisalò. In questo momento abbiamo bisogno di punti e faremo tutto il possibile per mettere in difficoltà una grande squadra come il Palermo. Sarò allo stadio a guardare la partita, dispiace molto non essere in campo. Soprattutto perché è il Palermo, volevo esserci per aiutare la mia squadra e continuare il momento positivo che stiamo vivendo. I miei compagni faranno di tutto per mettere in difficoltà una grande squadra”.

Fiordilino ha vestito la maglia del Palermo dal 2017 al 2019, ma ha anche passato tutta la trafila del settore giovanile in rosanero. Da quel 2019, però, non c’è mai stato un possibile ritorno per lui in Sicilia: “Ad essere sincero non c’è mai stata una trattativa o una telefonata. Non c’è mai stato più nulla tra me e il Palermo”.

Su questa Serie B

“Il bilancio di questi primi mesi è positivo – spiega il calciatore durante l’intervista -. Volevo dare continuità di partite anche se all’inizio i risultati venivano a mancare. Adesso è tutta un’altra storia, possiamo giocarcela con tutti. Si può notare questa cosa anche in classifica, adesso siamo lì e ci vogliamo giocare qualcosa di importante per noi che è la salvezza. E per la società sarà un successo incredibile se si avvera. Vogliamo continuare così e cercheremo di mettere in difficoltà tutti”.

E sul club rosanero, Fiordilino non ha dubbi: “Il Palermo è una grande squadra. Ha fatto degli investimenti molto importanti, anche a gennaio. Hanno fatto acquisti mirati, sono grandi giocatori. Per me è giusto che il Palermo lotti per vincere il campionato. Ci sono cinque squadre che hanno investito molto ed è giusto che queste cinque si giochino qualcosa di importante. Mi riferisco a Parma, Venezia, Cremonese, Palermo e Como. I rosanero possono giocarsela, hanno una squadra attrezzata per giocarsi il campionato”.

Il rapporto con Di Mariano

Fiordilino lo ha vissuto nel suo passato, oggi c’è Francesco Di Mariano in maglia rosa. Loro sono solo alcuni dei calciatori nati nel capoluogo siciliano che indossano o hanno indossato la maglia del Palermo. Il centrocampista della Feralpisalò conosce bene il numero 10 dei rosanero, hanno giocato insieme al Venezia. “Essere palermitani e giocare nel Palermo è qualcosa di incredibile, ma allo stesso tempo diventa un po’ più pesante. La senti di più questa maglia, è normale. Quando giochi non sei libero al 100%. Conosco Di Mariano, abbiamo giocato insieme e so le sue qualità. Per la Serie B è un giocatore incredibile. Anche nelle ultime settimane sta facendo veramente bene. Gli auguro, non in questa partita di sabato (ride, ndr), di fare bene e di continuare così. Ha tutto per diventare importante in questo Palermo, anche se secondo già lo è. Lui è un bravo ragazzo e si merita il meglio!”.

Il gemellaggio tra le due società

Tra Palermo e Feralpisalò, ormai, c’è un’amicizia consolidata. “Sicuramente mi fa molto piacere. Soprattutto perché ci sarà una bella atmosfera sabato. Mi dispiace non essere in campo, però la vedrà dalla tribuna. Sarà una bella partita e mi godrò il momento dagli spalti”.

L’attenzione e la rilevanza data da parte del club lombardo sui temi della mafia e dall’antimafia prosegue anche nel corso di questa stagione. Un orgoglio per Fiordilino che conserva anche una maglia speciale. “Mi rende tantissimo orgoglioso. Quest’anno siamo entrati al Barbera con la maglia con i volti di Falcone e Borsellino e la scritta dedicata a Capaci sul retro. Ricordo che è stata una sensazione bellissima. Quando sono rientrato ho detto al magazziniere: ‘Io non te la do questa maglia!’. Per me ha un valore molto importante. La società fa tantissime iniziative e questo è il bello dello sport. Li ringrazio per queste iniziativa, sono veramente orgoglioso”.

Immagine in evidenza dal profilo Instagram di Luca Fiordilino