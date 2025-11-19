L'operazione dei carabinieri

GELA – Fermati in scooter con la droga a Gela, un arresto e una denuncia. I carabinieri di Gela hanno arrestato due giovani per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è partita da un posto di blocco nella zona centrale della cittadina del Nisseno. I due giovani sono stati fermati a bordo di un motociclo guidato da un 18enne con precedenti di polizia.

I carabinieri hanno proceduto a una perquisizione trovando 4 involucri in carta stagnola con 8,46 grammi di marijuana, 10 involucri in carta stagnola contenente 32,3 gr di hashish, 666 euro in banconote e monete di vario taglio.

La perquisizione è stata estesa all’abitazione del 18enne dove sono stati trovati altri 39 grammi di marijuana e 0,52 grammi di hashish, un coltello da tavola intriso di sostanza stupefacente e un proiettile per revolver calibro 38 special.

Il giovane è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari. Il gip del Tribunale di Gela, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto e ha ordinato l’immediata liberazione dell’arrestato.

Nello stesso contesto, un 21enne che si trovava in compagnia dell’arrestato è stato denunciato in stato di libertà per analoghi reati, in quanto trovato in possesso di una modica quantità di cocaina, 1 grammo di marijuana, mille euro in banconote di vario taglio.