Fermo nel traffico sulla Ferrari con il braccio fuori: gli strappano l’orologio

Un ragazzo è sceso dallo scooter e ha sfilato il cronografo

Era bloccato nel traffico a bordo della sulla sua Ferrari con il braccio fuori dal finestrino. Al polso un orologio Bulgari in oro giallo, che ha, inevitabilmente, attirato l’attenzione di due rapinatori. Uno dei due è sceso dallo scooter, si è avvicinato alla vettura e ha sfilato il cronografo modello Roma in edizione limitata del valore di 22mila euro. Poi è risalito in sella e, insieme al complice alla guida della moto, è scappato tra le auto ancora imbottigliate.

Lo scippo è avvenuto nella giornata di ieri sul cavalcavia Pirelli, tra via Breda e viale Sarca, in zona Bicocca, alla periferia Nord di Milano. La vittima è un consulente aziendale di 38 anni. Le indagini della polizia si stanno concentrando sulle ‘batterie’ di ladri specializzate in questo tipo di furto.

Solo la sera prima, l’ultimo episodio. Il ladro: un ragazzino di appena 12 anni, questa l’età che ha dichiarato di avere, in giro per il centro di Milano a rapinare passanti e turisti con al polso preziosi orologi. Il 12enne è stato bloccato lunedì notte dai carabinieri del nucleo radiomobile dopo aver sottratto un Rolex Daytona da 27 mila dollari a un turista americano di 35 anni. Insieme a un complice, alle 23.30 ha avvicinato con un pretesto in via Manzoni il suo ‘bersaglio’. Poi, all’improvviso, gli ha spruzzato in faccia dello spray al peperoncino e strappato dal polso l’orologio.