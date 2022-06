Ferrandelli: “Faremo di Palermo la capitale dei diritti”

Il decalogo del candidato sindaco di Azione e +Europa

PALERMO – “Dieci punti per sancire il patto di rilancio della città di Palermo a partire dai diritti. Palermo splende se nessuno è lasciato indietro”. È il messaggio lanciato dal candidato sindaco Fabrizio Ferrandelli durante la presentazione della carta dei diritti per Palermo capitale. “Nessuno dovrà essere lasciato indietro perché Palermo deve tornare a splendere e lo può fare se tutti insieme intraprendiamo lo stesso percorso – ha continuato Ferrandelli -“.

I dieci punti sono stati presentati da Ferrandelli ma non solo. Il candidato ha voluto al suo fianco Fella Boudjemai, candidata al consiglio comunale e di origine algerina che ha tradotto i punti di questa importantissima carta che favorisce l’inclusione. “Abbiamo chiesto alle comunità di partecipare. Abbiamo scelto la piazza di Santa Chiara che è il luogo dell’inclusione sociale e della convivenza delle popolazioni che vivono a Palermo”.

I punti della carta dei diritti per Palermo capitale sono:

1. Palermo mette al bando ogni tipo di discriminazione.

2. Tutti i cittadini di Palermo sono liberi e uguali nei diritti sociali e civili, indipendentemente dal sesso, dalla religione e dell’appartenenza.

3. Palermo è una città accogliente e inclusiva, da asilo e protezione a chiunque si trovi in difficoltà.

4. Palermo trascriverà i dati anagrafici dei figli delle coppie omogenitoriali.

5. Palermo è una città che rispetta il diritto all’abitare e protegge la dignità delle persone.

6. Palermo lotta per la parità di genere.

7. Palermo tutela i diritti degli animali.

8. Palermo promuove l’inclusione attraverso l’arte, la cultura, la musica, Io sport.

9. Palermo è una città che difende il diritto alla pace.

10. Palermo difende il diritto costituzionale della tutela dell’ambiente.

Presenti con Ferrandelli anche il deputato Riccardo Magi e il sindaco di Siracusa Francesco Italia, da sempre in campo per la lotta ai diritti.

“Il nostro claim è Scunzamu perché dobbiamo rovinare il loro gioco. Credono di aver vinto, ma non è così – dichiara Ferrandelli -. Porteremo il gigante al ballottaggio e lo batteremo. Impegniamoci in queste ore e Scunzamu. Mandiamoli a casa per sempre”.

“Fabrizio per me è fonte di ispirazione – dichiara Francesco Italia a sostengo di Ferrandelli -. Da sindaco ti ringrazio per quello che fai. Essere per me qui è un grande onore. Questa carta – conclude Francesco Italia – non sarà in pericolo perché noi continueremo a lottare al tuo fianco”.

“Se in questa città – dichiara Riccardo Magi si votasse in base alle qualità e capacità non ci sarebbe partita. Dobbiamo essere consapevoli di questo. Fabrizio non ha solo la passione e l’amore per la città è il candidato migliore e lo sappiamo. Ce la faremo – conclude Magi -”.