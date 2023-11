Ferrovie dello Stato assume, posti anche a Palermo e Catania: requisiti e domanda

C'è tempo fino al 30 novembre 2023

ROMA – Ferrovie dello Stato assume. L’azienda ricerca assistenti ai lavori per la realizzazione di opere tecnologiche da inserire presso Italferr S.p.A. per le sedi di Milano, Verona, Torino, Genova, Firenze, Bologna, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Reggio Calabria.

In cosa consiste il lavoro

La risorsa sarà inserita con un contratto a tempo indeterminato nella direzione lavori e svolgerà le seguenti attività: supporta il direttore lavori nelle attività di verifica di tutti gli adempimenti di legge in materia di controllo dei materiali applicabili all’appalto e nel predisporre la documentazione formale inclusa la gestione dei materiali tecnologici (TE e segnalamento). Supporta il direttore lavori nei rapporti con il gestore dell’infrastruttura in fase di definizione di verbali, rallentamenti e interruzioni all’esercizio ferroviario. Controlla l’esecuzione dei lavori in fase realizzativa, assicurandosi che vengano rispettate le indicazioni ricevute dal direttore lavori, in accordo con la normativa e con gli obblighi contrattuali. Effettua la verifica dell’avanzamento fisico delle opere/impianti di competenza.

Ferrovie dello Stato assume, i requisiti

I requisiti richiesti sono:

Diploma istituto tecnico o laurea triennale e/o magistrale in Ingegneria Elettrica, Ingegneria Elettronica o Telecomunicazioni.

Pregressa esperienza di almeno 2 anni maturata in cantiere nell’ambito della Direzione Lavori e Supervisione Lavori per la realizzazione di progetti di opere tecnologiche, preferibilmente nell’ambito della Trazione Elettrica ferroviaria e/o segnalamento ferroviario.

Conoscenza dei processi di costruzione di linee ferroviarie e tecnologie dei materiali.

Costituisce titolo preferenziale l’abilitazione all’esercizio della professione.

Costituisce titolo preferenziale l’abilitazione al ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione lavori (CSE) ai sensi del D.Lgs 81/08.

Conoscenza del pacchetto Office, Autodesk Autocad, MS Project.

Conoscenza della lingua inglese almeno a livello medio (B2 del Quadro di riferimento europeo).

Disponibilità a frequenti trasferte su tutto il territorio nazionale.

Come presentare la domanda

Per presentare la domanda bisogna collegarsi al sito delle Ferrovie dello Stato, nella sezione ‘Lavora con noi’, e cercare l’annuncio. C’è tempo fino al 30 novembre 2023.

