Ferrovie, progetti europei: inserita linea nel catanese

L'iniziativa del Partito Democratico riguarda la Catania-Caltagirone-Gela-Canicattì- Agrigento/Caltanissetta, che entrerà nella Rete TEN-T

CATANIA – La linea ferroviaria di trasporto merci e passeggeri Catania-Caltagirone-Gela-Canicattì- Agrigento/Caltanissetta è stata inserita, su proposta del Partito Democratico, nella proposta di regolamento sugli orientamenti dell’UE per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti: lo comunica il capogruppo del PD in commissione Trasporti della Camera e segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, a proposito del testo approvato in commissione Trasporti sul regolamento per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) che favorisce l’integrazione dei Paesi europei e che prevede, tra le altre cose, la creazione di una rete articolata su due livelli per lo sviluppo della rete internazionale.

“La commissione ha ravvisato – dice Barbagallo – la necessità di apportare alcune modifiche al testo, anzitutto in relazione al tracciato dei corridoi europei che interessano l’Italia al fine di tenere conto delle effettive esigenze e potenzialità di alcuni collegamenti, con l’incremento degli investimenti in particolare per il trasporto ferroviario. in relazione al tracciato dei corridoi europei che interessano l’Italia.Tra questi anche la tratta Caltagirone-Gela-Canicattì- Agrigento/Caltanissetta. Rilevantissimo per la Sicilia anche – conclude – l’inserimento dell’aeroporto di Catania nella rete centrale solo a seguito delle modifiche imposte in commissione anch’esso su nostra iniziativa ”.