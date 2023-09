Ferrovie siciliane, riprende la circolazione dopo i lavori sulle linee

Si tratta di interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale

2' DI LETTURA

CATANIA – Tornano operativo in Sicilia le linee ferroviarie che nel corso dell’estate sono state interessate da interventi di potenziamento infrastrutturale e manutenzione a cura di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, nell’ambito del potenziamento della rete ferroviaria dell’isola.

Gli interventi hanno interessato le tratte ferroviarie fra Lercara Diramazione e Agrigento Centrale sulla linea Palermo-Agrigento, fra Grammichele e Caltagirone sulla linea Catania-Gela, fra Caltanissetta Centrale e Aragona Caldare sulla linea Caltanissetta Xirbi-Canicattì-Agrigento, fra Canicattì e Gela sulla linea Canicattì-Siracusa, oggetto di interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale che hanno previsto, in alcune tratte, anche attività propedeutiche all’installazione della tecnologia European Railway Traffic Management System, il più avanzato sistema per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni, in grado di garantire una migliore regolarità e gestione del trasporto ferroviario, progetto finanziato nell’ambito del Pnrr.

Da domenica 10 settembre, dalle 17.43, riprende la circolazione sulla linea Palermo-Agrigento fra Lercara diramazione e Agrigento Centrale, dove sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria ai rilevati ed alle opere d’arte propedeutiche per la transitabilità dei nuovi treni per il trasporto regionale, nonché attività propedeutiche all’installazione della tecnologia Ertms. In particolare sono stati interamente demoliti e ricostruiti 3 rilevati e 3 ponti con relative opere connesse. Sono stati inoltre eseguiti lavori di rinnovo degli impianti dell’armamento ferroviario, degli impianti di trazione elettrica e di quelli di segnalamento e sicurezza nella stazione di Agrigento Centrale.

Prevista lunedì 11 settembre – primo treno R21903 Catania-Caltagirone, delle 14.08 – la ripresa della circolazione fra Grammichele e Caltagirone, sulla linea Catania-Gela. Ripresa della circolazione il 13 settembre nelle tratte fra Canicatti e Aragona e fra Caltanissetta e Canicattì, sulla linea Caltanissetta Xirbi-Canicattì-Agrigento, dopo gli interventi di manutenzione straordinaria e le attività propedeutiche all’installazione della tecnologia Ertms. In particolare è stato demolito e ricostruito un tratto di rilevato tra Serradifalco e Canicattì.

A partire dal 18 settembre, infine, riprende la circolazione fra Canicattì e Gela sulla linea Canicattì-Siracusa, oggetto di interventi di manutenzione straordinaria, di demolizione e ricostruzione di tratti di rilevato ferroviario, comprese le opere idrauliche connesse, nonché interventi strutturali in due gallerie. Gli interventi hanno un valore complessivo di oltre 25 milioni di euro. (