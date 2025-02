Come e dove sarà il compleanno del presidente dell'Ars

PALERMO – Gli inviti sono già partiti da diverse settimane e tanti hanno già confermato la loro presenza. I 40 anni del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno saranno occasione di festa ma anche vetrina d’eccezione per la politica siciliana.

Il compleanno di Galvagno, la cena

Un evento che si svolgerà sabato 15 febbraio, a Catania, in due atti. Prima parte al ristorante ‘In via Vela Dieci’, con circa cinquecento invitati. L’invito riporta una Sicilia con i contorni dorati su uno sfondo nero, al centro il messaggio: ‘I miei 40 anni’.

La politica siciliana a tavola

Invitato il gotha della politica Made in Sicily e diversi imprenditori, con rispettivi consorti: l’intero governo regionale, con in testa il presidente della Regione Renato Schifani, e lo Stato maggiore di Fratelli d’Italia in Sicilia, deputazione regionale, nazionale ed europea compresa. Probabile anche la presenza del presidente del Senato Ignazio La Russa, legato a Galvagno da una lunga e affettuosa amicizia nata dalle comuni radici paternesi. A Catania Schifani incontrerà anche Marco Falcone, con il quale ha riallacciato i rapporti.

Inviti bipartisan

La cena, tuttavia, non sarà un evento esclusivo di centrodestra. A Catania arriveranno anche i deputati di opposizione all’Ars, così come il segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo. L’elenco degli ospiti è ‘bipartisan’ e rispecchia i contorni che Galvagno ha voluto imprimere alla sua immagine in questa prima metà di legislatura: “apertura al confronto e alla condivisione”, è il mantra ripetuto più volte in Torre Pisana. Inviti basati anche su solidi rapporti d’amicizia che vanno oltre gli steccati della politica.

Con questo parterre di invitati, facile intuire che il compleanno del presidente dell’Assemblea regionale siciliana sarà anche l’occasione per un check sullo stato dell’arte nella politica regionale con uno sguardo all’economia. Nel centrodestra i fari sono sulla definizione delle candidature per le Provinciali di secondo grado e sul puzzle dei dirigenti generali: sullo sfondo le elezioni del 2027.

Il compleanno di Galvagno, festa in discoteca

Tutto questo prima della fase 2 del compleanno di Galvagno. Il secondo tempo della festa per i 40 anni del presidente dell’Ars si svolgerà infatti nella vicina discoteca ‘MA’, tra via Plebiscito e il castello Ursino. In quello che fu un vecchio magazzino di granaglie, dove oggi sorge uno tra i club più ricercati della movida catanese, saranno invitate oltre mille persone e impegnati circa sessanta tra barman e camerieri.

La discoteca ‘MA’ di Catania

Una festa in grande stile, con protagonisti i giovani. Un mondo, quello della movida, che Galvagno sente ancora vicino a sé viste anche le 40 primavere del presidente dell’Ars.