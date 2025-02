Schifani e Falcone ora più vicini, pranzo a 4 con vista su Mondello

Nel locale che spesso ospita le iniziative di Tamajo, ma l'assessore non c'era

PALERMO – Un pranzo a quattro, con il golfo di Mondello sullo sfondo, per parlare prima di tutto di Forza Italia. Protagonisti il presidente della Regione Renato Schifani, l’europarlamentare Marco Falcone, il deputato nazionale Tommaso Calderone e quello regionale Riccardo Gallo. Un incontro che rappresenta la conferma del netto miglioramento dei rapporti tra il governatore e l’ala del partito che fa riferimento al suo ex assessore all’Economia.

Pranzo con vista sul mare di Mondello

Falcone e Calderone, del resto, erano stati avvistati a Palazzo d’Orleans anche nei primi giorni di gennaio. In quell’occasione un incontro veloce con il presidente della Regione, mentre venerdì c’è stato il tempo di un pranzo al ristorante ‘Alle Terrazze’, nell’antico stabilimento balneare di Mondello che è anche il simbolo dell’Art Nouveau a Palermo.

L’assenza di Edy Tamajo

Salta all’occhio l’assenza dell’assessore alle Attività produttive Edy Tamajo, forzista che a Mondello ha il suo quartier generale e che nello stesso locale nel recente passato ha organizzato diversi eventi in compagnia di Schifani. I rapporti tra i due, negli ultimi tempi, non sono dei migliori, anche per via delle scelte sui direttori generali che il governatore dovrà portare a termine entro la prossima settimana.

Il nodo dei dirigenti generali

Tamajo, che ultimamente si è messo in mostra anche per le posizioni espresse su Forza Italia (“unico partito capace di rappresentare i moderati” e “perno del centrodestra”), vorrebbe la conferma di Carmelo Frittitta alle Attività produttive. A sbarrare la strada c’è però una direttiva dell’Anac. Per quei dipartimenti che rappresentano grossi centri di spesa della pubblica amministrazione, infatti, si impone il cambio della guardia al termine dei cinque anni di mandato per i superburocrati.

Il menù a tavola e il tema giustizia

Overture del pranzo di Mondello gamberi in tempura, poi spaghetti con le vongole e finale con cassata siciliana. A tavola si è parlato dell’organizzazione di un evento di Forza Italia sulla giustizia. Il convegno era previsto originariamente a Barcellona Pozzo di Gotto, città di Calderone che guida gli azzurri in commissione Giustizia alla Camera. Il partito ha però virato su Palermo.

Anteprima dell’incontro di Mondello la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, che si è svolto a Villa Belmonte. L’assegnazione della storica dimora del quartiere Acquasanta al Cga, che lì avrà la sua nuova sede, era stata portata a termine dal governo Schifani quando Falcone guidava l’Economia.