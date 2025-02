I partiti hanno trovato l'intesa, non passa la linea di FdI

PALERMO – Il centrodestra si presenterà compatto alle elezioni di secondo grado nelle ex Province. Saranno le consultazioni che decideranno il nome dei sei presidenti dei Liberi consorzi che andranno a rinnovare i propri vertici: Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa. La linea dei candidati unici per i ruoli di presidente è stata decisa nel corso del vertice di maggioranza andato in scena a Palermo.

Il vertice del centrodestra

Un incontro di circa due ore, nel corso del quale, però, si sono scontrate due linee. Fratelli d’Italia chiedeva liste unitarie e candidati presidenti rappresentativi di tutta la coalizione nelle sei province piccole, ma una opzione diversa per l’elezione dei consiglieri provinciali delle tre Città metropolitane (che non eleggeranno i presidenti ma soltanto i consigli provinciali).

Le opzioni in campo

Per i sei consorzi i meloniani hanno proposto agli alleati di correre con un listone unico e di differenziare i candidati per le tre Città metropolitane. Una opzione che è stata contestata dalla Dc, dal Mpa e dalla Lega che alla fine hanno avuto la meglio. Le forze di centrodestra, quindi, andranno con singole liste di partito per i consiglieri dei sei Liberi consorzi e delle tre Città metropolitane.

L’accordo nel centrodestra

La linea dei candidati unici era stata avanzata per la prima volta da Noi Moderati. L’accordo nel centrodestra, inoltre, prevede un candidato presidente per ciascuno dei sei partiti della coalizione: FI, FdI, Mpa, Lega, Dc e Noi Moderati. L’ultima parola, però, in questo caso arriverà in un secondo vertice in programma lunedì. Confermate, infine, le indiscrezioni sulla data del voto che chiamerà in causa soltanto sindaci e consiglieri comunali: un nuovo decreto del presidente della Regione Renato Schifani, dopo che il primo era stato annullato da un voto dell’Ars a sua volta bocciato dal Consiglio dei ministri, fisserà la consultazione per il 27 aprile.

Chi c’era al vertice del centrodestra

Questi i partecipanti al vertice del centrodestra: Marcello Caruso e Stefano Pellegrino (Forza Italia); Salvo Pogliese e Giorgio Assenza (Fratelli d’Italia); Fabio Mancuso (Movimento per l’autonomia); Stefano Cirillo e Carmelo Pace (Democrazia cristiana); Marianna Caronia e Massimo Dell’Utri (Noi moderati); Luca Sammartino e Nino Germanà (Lega).