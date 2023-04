Festa della Liberazione, Mattarella all’altare della Patria

Con lui la premier Meloni, i presidenti di Camera e Senato e il ministro della Difesa

Questa mattina, alle 9 in punto, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dai presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal Ministro della Difesa Crosetto, si è recato all’Altare della Patria di Roma per la consueta deposizione di una corona d’alloro in occasione del 78° anniversario della Liberazione, il via libera ufficiale delle celebrazioni in tutta Italia per il 25 aprile.

Il giorno della Liberazione per Mattarella si era aperto con l’incontro al Quirinale con una rappresentanza delle associazioni combattentistiche e d’arma. Questa è stata l’occasione per il Capo dello Stato di lanciare un primo messaggio per la Festa della Liberazione, ricordando l’impegno dei suoi ospiti nel “tener viva la memoria di un periodo tra i più drammatici della nostra storia, contribuendo in ampia misura a far conoscere e a non dimenticare quanti hanno lottato per la difesa degli ideali di indipendenza e di libertà che permisero la liberazione dell’Italia dall’oppressione nazi-fascista”.