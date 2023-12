Festa delle racchette siciliane 2023: premiati atleti e società a Enna

Dal Ct Vela Messina al palermitano Francesco Cinà: tanti i protagonisti

ENNA – Per il terzo anno consecutivo la Festa delle racchette siciliane è andata in scena al Teatro Garibaldi di Enna. Diversi i protagonisti per l’edizione 2023: dai campioni d’Italia del Ct Vela Messina con in testa il presidente Antonio Barbera, al 16enne palermitano Federico Cinà fino all’astro nascente del padel, il siracusano classe 2004 Flavio Abbate.

A fare gli onori di casa il presidente della Federazione italiana tennis e padel Sicilia Giorgio Giordano, con l’inaspettata sorpresa in videochiamata del presidente nazionale Angelo Binaghi. Il numero uno della FITP ha ribadito la promessa di raggiungere la Sicilia nel 2024 portando con sé anche la Coppa Davis, che fino al prossimo settembre toccherà diverse parti della penisola. Binaghi si è complimentato con gli organizzatori dei Palermo Ladies Open e più in generale per gli ottimi risultati conseguiti dalla Sicilia a livello di tennis e padel.

I protagonisti

Rimarcata l’impresa del Ct Vela Messina compiuta a Torino in finale di Serie A1 maschile con la vittoria sul Tc Sinalunga. Sul palco anche la coppa alzata dai messinesi portata dal presidente Antonio Barbera; in collegamento telefonico anche i due fratelli Fausto e Giorgio Tabacco, autori del successo nazionale.

Spazio poi a Federico Cinà, accompagnato dal papà coach Francesco, premiato come atleta dell’anno per i suoi straordinari risultati, su tutti la semifinale dell’Us Open juniores. “Pallino” ha anche vinto il Supertennis Awards miglior next gen maschile. Il premio “Exploit 2023” è andato al siracusano Flavio Abbate, tra i migliori talenti italiani della disciplina del Padel. Abbate ha ringraziato e dato merito, tra gli altri, al consigliere regionale addetto al Padel Adriano Sammatrice.

Grande commozione nel momento della consegna del premio “Gabriele Palpacelli” al vicepresidente vicario Gaetano Alfano e al consigliere Salvatore Cavallaro. Presente la moglie del compianto Gabriele, Anna Romano.

Tanti premi per i siciliani

Il premio “Fair Play Simone Geracitano” è andato ai maestri Gino Visalli e Simona Porchia. Un lungo applauso anche per i piccoli Under 12 della Tennis School Monte KàTira, che hanno incamerato a Sassuolo lo scudetto così come alle due rappresentative di Coppa Belardinelli e Coppa delle Regioni di Padel, mancando per un soffio il gradino più alto del podio rispettivamente a Castel di Sangro e a Perugia.

Il giovanissimo Andrea Roccamo del Tennis Filari, accompagnato dal suo maestro Antonio Lo Surdo, è stato premiato per la categoria tennis in carrozzina. Per quanto concerne il Beach Tennis il vicepresidente Claudio Drago, il consigliere Vincenza Ciraolo e il fiduciario Ivan La Lisa hanno parlato con entusiasmo e gioia dei progressi a livello di numeri in questa stagione.