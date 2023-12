Tennis, il Ct Vela Messina conquista il primo scudetto della sua storia

Il circolo siciliano vince con Sinalunga ed è campione d'Italia

I siciliani del Circolo del Tennis e della Vela di Messina, alla terza finale scudetto, vincono il primo titolo nazionale della loro storia in Serie A1 maschile. La finale si è decisa al doppio di spareggio: il circolo peloritano ha rimontato dal risultato di 1-3 contro i campioni in carica del TC Sinalunga (giunti all’ultimo atto dopo aver battuto il Ct Palermo in semifinale). Grandi protagonisti i fratelli Tabacco che vincono i due doppi conclusivi.

Le gare

Nel primo singolare Gerald Melzer vince contro Marcello Serafini 6-4 7-6(3). Arriva subito dopo il pareggio per Sinalunga con Luca Vanni che batte Giorgio Tabacco 7-6(4) 6-4. I toscani, a seguire, tornano avanti grazie al netto 6-2 6-2 di Oriol Roca Batalla ai danni di Fausto Tabacco e allungano grazie a Matteo Gigante che batte 6-4 6-3 Julian Ocleppo.

A dare speranze ai siciliani ci pensa la coppia Ocleppo-Melzer, contribuendo al punto del 2-3 in doppio grazie alla vittoria per 6-4 3-6 10-7 contro Serafini e Daniele Bracciali. I fratelli Tabacco vincono il match più intenso della giornata, 4-6 7-6(10) 10-2 contro Gigante e Vanni dopo aver salvato un match point. E alla fine, nell’ultimo doppio, quello decisivo di spareggio, la premiata ditta dei fratelli Tabacco scende in campo battendo 6-4 7-6(5) Serafini e Vanni. Il circolo siciliano è campione d’Italia.

“Orgoglioso della squadra”

“Grazie alla nostra Federazione che ci fa divertire con queste manifestazioni che di danno emozioni pure e bellissime – ha detto il presidente del CT Vela Messina Antonio Barbera -. Complimenti anche a questo circolo bellissimo e ai nostri avversari. Sono state dieci ore intensissime, dopo due finali perse, vincere per la prima volta con due ragazzi di Messina è la cosa più bella che poteva capitarci. Sono molto orgoglioso di tutti i ragazzi di questa squadra, anche quelli che non hanno potuto essere qui oggi ma hanno sicuramente gioito con noi”.

“Vorrei ringraziare il circolo che ci ha ospitato e poi vorrei fare i complimenti ai nuovi campioni d’Italia perché hanno lottato, sono state ore intensissime, è stata una grande battaglia. Vorrei anche ringraziare i ragazzi della nostra squadra che hanno fatto un campionato bellissimo. Volevamo dimostrare che lo scudetto dell’anno scorso non è stato un caso”, ha detto il presidente del TC Sinalunga Marzio Bernardini. “Ringrazio anche i nostri tifosi che hanno fatto 600 chilometri per essere qui a sostenerci”.

I risultati

Tc Sinalunga – Ct Vela Messina 3-4

Luca Vanni (Sinalunga) b. Giorgio Tabacco (Messina) 76(4) 64

Gerald Melzer (Messina) b. Marcello Serafini (Sinalunga) 64 76(3)

Oriol Roca Batalla (Sinalunga) b. Fausto Tabacco (Messina) 62 62

Matteo Gigante (Sinalunga) b, Julian Ocleppo (Messina) 64 63

Ocleppo/Melzer (Messina) b. Serafini/Bracciali (Sinalunga) 64 36 10-7

Tabacco/Tabacco (Messina) b. Gigante/Vanni (Sinalunga) 46 76(10) 10-2

Tabacco/Tabacco (Messina) b. Serafini/Vanni (Sinalunga) 64 76(5)