Festa di primavera e delle famiglie al porticciolo di Ognina

Aree a verde, entusiasmo e divertimento

CATANIA – Il porticciolo di Ognina si è trasformato in un coloratissimo luna park per una mattina di divertimento formato famiglia. Passeggini, bici, cagnolini, giochi, musica e bimbi di tutte le età. L’appuntamento con la festa di primavera organizzato da L’acciughetta è stato un successo di pubblico.

Il piccolo parco giochi accanto alla chiesa della Madonna di Ognina, infatti, è stato arricchito dal botteghino del tiro al bersaglio, dal carretto dello zucchero filato e da tanti giochi di abilità tipici del luna park. Al centro, una pignatta piena di caramelle, i tavolini per il pic nic e tanta buona musica che ha accompagnato la giornata di festa.

Grandi e piccini

A far divertire grandi e piccini ci hanno pensato gli animatori di Compagnia Curiosi Incanti. Al microfono Giovanni Santangelo Lacanea, che è riuscito a creare una festa nella festa, collegando le persone che passeggiavano sul lungomare di Catania (libero dalle auto), al pubblico di Ognina, in un momento di ballo a distanza. E così dal ponte partiva il balletto, che proseguiva a ritmo dentro il parchetto.

“Non sembra nemmeno di essere a Catania – commenta una mamma mentre il figlio dondola sull’altalena nell’attesa di catturare una paperella giocattolo – non conoscevo questo spazio gioco e sono ne sono rimasta colpita per la bellezza e per la pulizia”. Le famiglie Testa e Mirabella, parte integrante della storia di Ognina, hanno provveduto ai lavori di manutenzione e allestimento dello spazio verde. “Abbiamo voluto organizzare questo evento per celebrare l’inizio della bella stagione, ma anche per offrire alle famiglie un momento di svago in un luogo iconico della nostra città – spiega Giuseppe Testa – Abbiamo a cuore il benessere di Ognina, che consideriamo patrimonio storico e culturale del territorio catanese, per questo abbiamo “adottato” la piazzetta e la vogliamo valorizzare sempre di più anche con iniziative del genere. Un ringraziamento particolare va anche alle maestre dell’asilo Atelier nel bosco che hanno coinvolto tutti i loro piccoli alunni”.