Festa di Sant’Agata, Trantino: “È stata la più partecipata di sempre”

La nota del sindaco: "La città e i devoti hanno mostrato maturità"

CATANIA – La festa di Sant’Agata più partecipata di sempre: è la considerazione del sindaco di Catania Enrico Trantino al termine della festa della Santa patrona della città etnea. In un post su Facebook Trantino ha fatto un bilancio dei festeggiamenti: “Concentriamoci sulle emozioni vissute”.

Festa di Sant’Agata: cosa scrive Trantino

È terminata la festa di Sant’Agata più partecipata di sempre. Nonostante le centinaia di migliaia di persone che l’hanno seguita, tutto si è svolto nella massima compostezza. Naturalmente non è pensabile che un evento che raccoglie così tanta gente possa soddisfare le sensibilità di tutti: gli orari di durata e di rientro della Santa, il gradimento dei giochi pirotecnici, il contingentamento degli accessi in piazza è normale creino qualche dissenso.

Qualcuno ha anche ritenuto che dovessimo rivedere l’organizzazione, per effetto del tragico episodio accaduto alla Villa che ci ha ferito l’anima, provocando un lancinante dolore; ma, se da un lato non sarebbe servito per alleviare il diffuso malessere, dall’altro è come se lo stare insieme alla nostra patrona alimentasse un comune senso di solidaristica reazione: tante persone strette tra loro a simboleggiare l’unione simbolica con due ragazze violate.

Concentriamoci sulle emozioni vissute, sugli sguardi e sensazioni trasmessi da una moltitudine legata a Agata da plurimi e personalissimi sentimenti, che non potranno mai diventare categorie universalmente condivise.

La città e i devoti hanno mostrato maturità, ed è prevalso il senso d’ordine della processione. Rispetto al passato abbiamo sensibilmente diminuito le attività illegali di somministrazioni di cibo e bevande, sapendo che è utopistico credere di debellare integralmente il fenomeno.

Puntiamo allora l’attenzione sul tanto che è andato benissimo, imparando da quel che possiamo ancora correggere. Già questa mattina è iniziata l’opera di massiccia pulizia della città, che proseguirà senza sosta.

Io non ho alcun merito, se non – eventualmente – essermi avvalso di bravi assessori e ottimi collaboratori (un particolare plauso al Presidente del Comitato per le festività agatine) che hanno profuso ogni energia perchè tutto andasse per il meglio. E li ringrazio, così come i tantissimi volontari, il servizio d’ordine, la Protezione Civile; e tutti quei Catanesi che hanno avvertito l’orgoglio di stringersi attorno a una Santa, che ogni giorno ci protegga e illumini. W Sant’Agata. W Catania.