Festino, niente tavolini all’aperto e vietata la vendita di superalcolici

L'ha disposto il sindaco con due ordinanze. Saranno spostate le panchine e le fioriere posizionate lungo il percorso del carro

1' DI LETTURA

PALERMO – Il Festino di Santa Rosalia porterà, indubbiamente, tante persone per le vie di Palermo. Per questo motivo Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, ha pubblicato due ordinanze. Una prevede il divieto di vendita di bibite superalolcihe e bevande in bottiglie di vetro o alluminio; l’altra prevede la sospensione delle autorizzazione di occupare il suolo pubblico con tavolini e sedie.

Il divieto di vendita di bibite superalcoliche e in bottiglie di vetro o alluminio è stato emanato il 10 luglio con l’ordinanza sindacale numero 126/05. Il divieto è previsto per gli esercenti e/o ambulanti che operano nel tratto di corso Vittorio Emanuele e vie limitrofe, piazza Marina, via Cala, Foro Umberto I, zona Piazza Kalsa, via Lincoln, zona stazione centrale (piazza Giulio Cesare), piazza Sant’Erasmo, piazza Fonderia, piazza Caracciolo e zone limitrofe, piazza Sant’Anna e zone limitrofe, via Maqueda e zone limitrofe.

Il sindaco dispone anche alla Rap di predisporre appositi contenitori di smaltimento presidiati da personale.

La seconda ordinanza, che riporta la data del 13 luglio, prevede la sospensione temporanea delle autorizzazione di concessione del suolo pubblico, con lo spostamento temporaneo di pedane e dehors presenti.

L’ordinanza è valida dalle 18 di oggi, 13 luglio, alle 24 del 15 luglio nelle zone di corso Vittorio Emanuele e nel tratto tra piazza del Parlamento e a Foro Umberto I, anche nel tratto tra via Maqueda, nel tratto compreso tra piazza Verdi e Piazza Villena.

Il sindaco, si legge sempre nell’ordinanza, ha previsto lo spostamento di panchine, fioriere e cestini butta carte su: Piazza del Parlamento, Piazza della Vittoria, via Vittorio Emanuele, Piazza Villena, Piazza Marina, nel tratto di via Maqueda compreso tra Piazza Verdi e Piazza Villena, a Pizza Kalsa a Foro Umberto I.