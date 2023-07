Festino di Santa Rosalia, una app per seguire l’urna in corteo

Saranno attivate due webcam che riprenderanno la manifestazione

PALERMO – Una app per seguire l’urna di Santa Rosalia in corteo a Palermo. Permetterà di individuarne la posizione lungo il tragitto che seguirà durante la processione di sabato 15 luglio.

Sul fercolo, in occasione del Festino per la Patrona della città, è stato montato un Gsm per permettere la geolocalizzazione. Saranno attive anche due webcam che riprenderanno la manifestazione religiosa.

Le immagini saranno distribuite attraverso Youtube dall’Arcidiocesi. Permetteranno di partecipare all’evento, da telefono, pc e tablet. La processione dell’urna contenente le sacre reliquie di Santa Rosalia prenderà avvio dalla Cattedrale alle 19.

L’applicazione per smartphone “Cattedrale di Palermo” potrà essere scaricata sia per dispositivi iOS che per Android. L’applicazione offre inoltre un servizio informativo sul 399° Festino di Santa Rosalia con la possibilità di seguire la processione sulla mappa.

È presente una nuova sezione sul 400° Anno Giubilare Rosaliano. Saranno distribuite immagini live in streaming della Cappella di Santa Rosalia, del sagrato della Cattedrale e del panorama di Palermo dall’alto. Il percorso di sabato prevede la discesa dell’urna lungo corso Vittorio Emanuele. Ai Quattro Canti verrà cantato il Te Deum e ci sarà il tradizionale affidamento alla Città. Poi l’urna arriverà in piazza Marina dove parlerà l’arcivescovo Corrado Lorefice. Ad accoglierla sarà anche il Coro delle voci bianche del Conservatorio Alessandro Scarlatti. L’urna terminerà il tragitto rientrando in Cattedrale.

La giornata di sabato sarà chiusa, alle 23, dallo spettacolo pirotecnico davanti al sagrato.