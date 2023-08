Festival del cinema di Cefalù, Lidia Tilotta giornalista della pace

Il premio sarà consegnato il 2 settembre

CEFALÙ (PALERMO) – Lidia Tilotta è la giornalista della pace 2023. Il premio sarà consegnato il 2 settembre, alle ore 21, nell’hotel Sea palace, durante il festival del cinema di Cefalù.

Tilotta premiata per l’impegno a favore della pace

La giuria del festival ogni anno porta all’attenzione del pubblico cinematografico un cronista che si distingue per l’impegno a favore della pace. Quest’anno il premio è andato a Lidia Tilotta, giornalista di TGR Sicilia.

“Per la speranza che offre, con ciò che scrive”

Tilotta è stata premiata con la seguente motivazione: “Per il coraggio con cui racconta e fa conoscere storie di umanità che chiedono pace e per l’amore con il quale si avvicina alle tante persone molte volte abbandonate dalla grande informazione. Per l’impegno con cui narra le vicende quotidiane di chi cerca ospitalità fra le nostre città. Per l’amicizia che offre a quanti vivono nel mondo dei diritti negati. Per la speranza che offre, con ciò che scrive e con gli incontri nelle scuole in tutta Italia, e per il vigore con cui fa conoscere all’opinione pubblica le storie che chiedono pace”.