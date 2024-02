Festival di Sanremo 2024, vince Angelina Mango con “La noia”

Erano 10 anni che una donna non arrivava prima alla kermesse della canzone italiana

SANREMO – Angelina Mango con il brano ‘La noia’ ha vinto il festival di Sanremo, con il 40,3% delle preferenze. Erano 10 anni che una donna non arrivava prima alla kermesse della canzone italiana, quando Arisa nel 2014 si impose con ‘Controvento’. Il 60% del televoto ha espresso la sua preferenza per Geolier. Terzo posto per Annalisa, davanti a Ghali e Irama. Mannoia premiata per il miglior testo.