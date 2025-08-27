Strage di Monreale, la fiaccolata per ricordare le vittime

"Vogliamo il cambiamento profondo di chi non rispetta la vita"

PALERMO – A quattro mesi dalla strage di Monreale in cui furono uccisi tre giovanissimi nel corso di una sparatoria, Monreale ieri è scesa in piazza con un corteo e una fiaccolata. In tanti hanno percorso le strade del comune per arrivare fino alla piazza dove si c’è stata la strage.

“Abbiamo organizzato questa manifestazione e la fiaccolata, che si è conclusa in piazza a Monreale per non dimenticare quanto successo e per sensibilizzare l’opinione pubblica sui numerosi fatti di violenza che si ripetono con troppa frequenza – dicono i familiari delle vittime – Siamo ormai quasi alla fine delle indagini, oltre ad avere giustizia chiediamo anche un cambiamento profondo di chi non rispetta la vita e la terra dei siciliani”.

Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile sono stati uccisi durante una rissa Salvatore Turdo, 23 anni, Massimo Pirozzo, 25 anni, Andrea Miceli 25 anni. Ci sono anche due feriti Nicolò Cangemi, 32 anni e un ragazzo di 16 anni. Sono stati arrestati Salvatore Calvaruso, 19 anni, Samuele Acquisto, 18 anni e Mattias Conti, 19 anni.