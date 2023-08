Fiamme a Giacalone: bruciati ettari di macchia mediterranea e rifiuti

Allerta rossa in diverse province della Sicilia

MONREALE (PALERMO) – Vigili del fuoco di nuovo in azione a Giacalone, nel Palermitano, per spegnere le fiamme appiccate alla macchia mediterranea e cumuli di immondizia. Stanno intervenendo alcune squadre per limitare i danni e proteggere le aziende agricole.

Allerta rossa in Sicilia

La giornata di oggi è particolarmente calda. In alcune zone della Sicilia ieri la protezione civile ha lanciato l’allerta rossa soprattutto nella parte settentrionale dell’isola, dal Trapanese al Palermitano e al Messinese.

Allerta rossa anche nel Siracusano. Nelle altre province l’allerta è arancione. Da domani le temperature dovrebbero calare.

Roghi nel Messinese e nel Trapanese

Nel corso della mattinata di oggi, domenica 27 agosto, un incendio ha coinvolto un deposito di bevande a Milazzo, nel Messinese, vicino all’ospedale. Altri due roghi sono divampati nella zona del Trapanese: uno nel vallone che costeggia l’aeroporto di Birgi ma al momento i voli sono regolari; l’altro nella zona di contrada Costa ad Alcamo