Secondo i Vigili del fuoco è partito da una stufa rovesciata

REPUBBLICA CECA – Scoppia un incendio in un ristorante di Most, nella Repubblica Ceca. Un inferno di fuoco che ha fatto sei vittime, sei feriti gravi e due in condizioni meno preoccupanti. Le notizie arrivano in maniera frammentaria.

Attraverso i social, i Vigili del fuoco hanno scritto che “l’incendio si è propagato molto rapidamente dopo che una stufa a gas è stata probabilmente rovesciata”. La comunicazione è arrivata su X. Secondo quanto ricostruito, il ristorante si trova in un complesso residenziale.

La città della tragedia

Most è una città che dista 70 chilometri, a nord-ovest della capitale Praga. Il ministro degli Interni, Vit Rakusan, ha detto che i vigili del fuoco hanno evacuato circa 30 persone dal locale e da un condominio vicino.

Le notizie dall’Italia e dal mondo.