Fiamme sul Vesuvio, impegnati sei Canadair e un elicottero

Le richieste d'intervento in tutta Italia sono più di 20

NAPOLI – Per le operazioni di spegnimento del vasto incendio del Parco del Vesuvio hanno operato sei Canadair e un elicottero e per il quale è stato attivato dal Dipartimento anche il servizio Copernicus Emergency Management Service per la mappatura delle aree interessate attraverso immagini satellitari. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione civile aggiungendo che alle 18.00 di domenica sono state complessivamente 22 le richieste di intervento per incendi ricevute dal Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento da diverse regioni italiane.

In particolare 9 dalla Campania, 4 dal Lazio e dalla Sicilia, due dalla Puglia e una ciascuna da Basilicata, Calabria e Sardegna. A causa dell’elevato numero di richieste, e dell’impegno straordinario in area vesuviana, non è stato possibile assegnare velivoli a tutte le richieste.

L’intervento congiunto dei mezzi aerei e dell’azione di contrasto delle squadre di terra ha permesso di mettere sotto controllo o spegnere, finora, 8 roghi. Le attività di lancio di acqua e liquido ritardante ed estinguente continueranno fino a quando le condizioni di luce consentiranno di operare in sicurezza.