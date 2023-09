Ficarazzi, si sente male per strada: stroncato da un malore improvviso

Tornava a casa dopo una giornata di lavoro. Lascia la moglie e tre figli

1' DI LETTURA

FICARAZZI (PALERMO) – Dramma a Ficarazzi, comune alle porte di Palermo, dove ha perso la vita il 34enne bagherese Pietro Storniolo.

L’uomo, che lavorava come muratore, era alla guida della sua autovettura e stava tornando a casa, ma improvvisamente si è sentito male, ha accostato in via Calabrese ed è sceso per chiedere aiuto.

Ad accorgersi di cosa stava accadendo una signora anziana che ha allertato immediatamente il 118. I sanitari sono giunti sul posto e hanno provato a rianimare Pietro che, però, è deceduto.

Pietro lascia la moglie e tre figli, con un altro che è in arrivo.