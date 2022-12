I cadaveri dei fidanzati: il viaggio nell’orrore del papà dell’assassino

Sarebbe stato il genitore del palermitano fermato a fare la macabra scoperta

Sarebbe stato il padre del presunto assassino, un ragazzo palermitano di 21 anni, a trovare i corpi dei fidanzati messinesi massacrati nella casa-ostello in Inghilterra. Una circostanza che renderebbe ancor più drammatica la vicenda del duplice omicidio di Francesca Di Dio e Nino Calabrò. Avevano 25 e 20 anni.

I dettagli vengono fuori ora dopo ora. L’uomo avrebbe deciso di raggiungere il figlio a Thornaby-on-Tees, nella contea di North Yorkshire. La sua voce gli era sembrata strana al telefono tanto da salire su un volo per l’Inghilterra.

La sera prima del delitto sarebbero andati a cena tutti insieme: il figlio e i due ragazzi messinesi. Nino e il suo assassino lavoravano come croupier del Grosvenor Casinò di Stockton-on-Tees. Si conoscevano da tempo e vivevano nello stesso edificio.

La mattina seguente, dopo aver dormito in albergo, il padre avrebbe provato, senza riuscirci, a mettersi in contatto con il figlio. Quindi avrebbe allertato la polizia italiana che, tramite l’Interpol, si è messa in contatto con gli inglesi. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, il padre del giovane palermitano o un amico da lui contattato aveva già visto con i propri occhi la scena raccapricciante.

Il figlio è stato fermato. Ha usato un martello o una mazza per uccidere Nino, che in Inghilterra si era trasferito tre anni fa, e Francesca, che lo aveva raggiunto per trascorrere il Natale insieme. Sono morti in una casa-ostello, massacrati da un amico. Un coetaneo. Il movente – forse la gelosia? – resta oscuro.