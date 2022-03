Fidelia Torrenova, sfida di livello contro il Taranto

Un solo precedente tra le due squadre, che risale al match di andata

Sfida esterna d’altissimo livello per la Fidelia Torrenova, che dopo la vittoria che ha sancito la matematica salvezza, sarà ospite domenica 27 marzo alle 18.00 al PalaFiom di Taranto. La squadra di coach Bartocci, al terzo posto in classifica ex-aecquo con Ruvo di Puglia, non vuole smettere di sorprendere; di fronte, però, un team che in casa ha perso solo tre volte in in 11 gare (all’esordio contro Ragusa, contro Agrigento e contro Ruvo di Puglia) ed è reduce da 4 vittorie nelle ultime 5 partite. Sarà dunque una sfida complicatissima per la Cestistica Torrenovese.

PALLA A DUE – Gli arbitri del match saranno Michele Biondi di Trento (TN) e Gianmaria Bortolotto di Castello di Godego (TV).

PRECEDENTI – Un solo precedente tra le due squadre, che risale al match di andata quando la squadra di coach Bartocci ebbe la meglio sui ragazzi di coach Olive per 89-76 grazie ai 23 punti di Vitale ed i 19 di Perin.

DICHIARAZIONI – Queste le parole di Giovanni Gentile, assistant coach della Fidelia Torrenova, alla vigilia del match: “Taranto ha una coppia di lunghi molto importante oltre a un reparto esterni di ottimo livello: Conti, Ponziani, Sergio, Diomede… sono un team di altissimo livello. Domenica scorsa hanno espugnato un parquet complicato come quello di Pozzuoli, segnando oltre 80 punti. Sono una squadra difficile da affrontare, però vogliamo continuare a divertirci. Siamo salvi ma non siamo sazi: andremo al PalaFiom per provare a giocarci la partita”.

DIRETTA – Sarà possibile vedere il match su LNP PASS, il canale streaming a pagamento di Lega Nazionale Pallacanestro, al link www.lnppass.legapallacanestro.com. È possibile scaricare l’applicazione LNP PASS su App Store di iTunes per la App su SMARTPHONE e TABLET, così come su Google Play per chi avesse un dispositivo smartphone (e/o tablet) Android.

