Sposinlove: un matrimonio attento ai dettagli

Il matrimonio rappresenta il giorno più importante nella vita di una coppia. Oggi sposarsi richiede anni di sacrifici e di attesa, in quanto i tempi di realizzazione professionale si sono dilatati. Una volta terminati gli studi e ottenuta una certa stabilità economica è possibile realizzare il sogno di condividere tutta la vita con la persona amata. Il matrimonio ha da sempre un valore inestimabile per la vita di coppia, in quanto rappresenta l’inizio di un nuovo cammino in cui lealtà e fedeltà diventano fondamenta solide su cui costruire un legame duraturo.

Come organizzare un matrimonio?

L’organizzazione del matrimonio richiede tempo, impegno e perseveranza. Far coincidere tutto in unico giorno potrebbe non essere semplice, in quanto i professionisti del wedding, spesso, richiedono tempi di attesa molto lunghi. Inizialmente, potrebbe sembrare tutto molto disordinato e confuso, per questo bisogna procedere passo dopo passo, dando priorità agli elementi del matrimonio che vanno decisi e confermati prima degli altri.

Nel caso del matrimonio religioso, come prima cosa, occorre fissare la data e prenotare la chiesa in cui si terrà la cerimonia, ricordandosi di verificare la disponibilità del parroco per quel giorno. Nel caso del matrimonio civile, bisognerà comunicare la data al comune e verificare la disponibilità del sindaco.

Superata questa prima fase, le cose a cui pensare sono davvero tante: abito da sposa, bomboniere, fedi nunziali, location, intrattenimento… Recarsi ad una fiera potrebbe essere utile per accelerare i tempi di organizzazione del matrimonio e per rintracciare i migliori professionisti del settore.

Sposinlove: le sfilate al centro

Sposinlove è la fiera più importante del settore wedding nel Sud Italia. È l’unica fiera che mette al centro di tutto le sfilate. In passerella sfileranno le più grandi aziende del segmento Bridal con le nuove collezioni del mondo sposa, cerimonia uomo e cerimonia donna, firmate da prestigiosi marchi.

È stata organizzata da Eurofiere e avrà luogo dal 2 al 5 novembre 2023 presso il centro fieristico Sicilia Fiera, situato a Misterbianco, in provincia di Catania, in via Bologna, 76.

Saranno a disposizione importanti professionisti per la scelta dell’abito da sposa e sposo, degli accessori, delle bomboniere, dei fotografi e dei viaggi di nozze. Ci saranno diverse proposte per catering, ristoranti e auto.

Sposinlove è una vetrina unica e qualificata, aperta a quanti vogliono vivere un giorno delle nozze indimenticabile: uno specchio reale su quelle che sono le prossime tendenze di stagione e i must-have dell’universo wedding. Le coppie potranno immergersi in una wedding experience a 360 gradi, tra sfilate, presentazioni, cocktail ed eventi.

La fiera si prepara per lasciare ancora una volta il segno nell’universo fieristico del Sud Italia, offrendo nuove visioni e tendenze e rivestendo un ruolo di primario punto d’incontro tra domanda e offerta del segmento bridal.