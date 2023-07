FIGC, calciatori svizzeri e britannici considerati comunitari

Ufficiale la modifica del regolamento

Dopo la della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A di equiparare i calciatori professionisti di nazionalità britannica ai cittadini comunitari, il Consiglio Federale della FIGC ha deliberato la modifica del regolamento per quanto concerne le nazionalità di alcuni giocatori.

Con riferimento alla stagione sportiva 2023/2024, infatti, i calciatori con cittadinanza svizzera e britannica saranno equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.

In ottica mercato, quanto deliberato, potrebbe concedere alcuni vantaggi al Palermo di Eugenio Corini. Soprattutto in considerazione della proprietà del club rosanero che già a metà del 2022 è passata in mano al City Football Group. Il trasferimento di calciatori britannici in rosa, eventualmente, sarà facilitato dalla nuova delibera della FIGC.