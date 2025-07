Filippo Inzaghi, la moglie Angela Robusti stregata da Palermo

La visita in concomitanza con il Festino

Angela Robusti, moglie di Filippo Inzaghi, neo allenatore del Palermo Calcio, è rimasta stregata dal capoluogo siciliano. È lei stessa a svelarlo in un post dedicato alla città che ha accolto calorosamente il marito. Lady Inzaghi è sbarcata a Palermo in concomitanza con il Festino di Santa Rosalia e ne è rimasta affascinata.

Angela Robusti a Palermo (Foto Instagram)

Le lacrime (di gioia) della moglie di Filippo Inzaghi

“Era da tempo che non vedevo così tanta bellezza in così poca terra. Grazie Palermo per avermi emozionata in queste prime 20 ore insieme…ci vediamo presto”, ha scritto su Instagram a corredo di una selezione di scatti che documentano la sua visita. Una foto la ritrae con gli occhi lucidi, per le emozioni provate durante il tour in bicicletta.

Filippo Inzaghi, 51 anni, e Angela Robusti, 34, si sono uniti in matrimonio il 18 giugno 2024 a Formentera. Il sì è stato pronunciato nella Iglesia de Sant Francesc Xavier, dopo quasi sette anni d’amore e due figli, Edoardo (2021) ed Emilia (2023). All’evento, curato dalla sposa che di professione fa la wedding planner, erano presenti 260 invitati.

Angela Robusti a Palermo (Foto Instagram)

Chi è Angela Robusti

Originaria di Padova, laureata in Architettura, ex Miss Veneto, Angela Robusti vanta nel suo curriculum una partecipazione a “Uomini e Donne” e a “Miss Italia” nel 2012. Prima di incontrare Filippo Inzaghi, lavorava come architetto d’interni in uno studio di progettazione. Galeotta fu una festa a Venezia.

In quell’occasione, l’ex scapolo d’oro del calcio italiano le chiese il numero di telefono ma lei – che non aveva mai visto una partita in vita sua – decise di non darglielo. Il neo allenatore del Palermo non si scoraggiò, la cercò sui social e riuscì a strapparle un invito a cena. Una settimana dopo, vivevano sotto lo stesso tetto.

Angela Robusti a Palermo (Foto Instagram)

Nel giro di quattro anni, la coppia ha avuto due figli ed è convolata a nozze. Nel 2025 l’arrivo di Filippo Inzaghi nel capoluogo siciliano con la moglie pronta a sostenerlo anche in questa nuova avventura.