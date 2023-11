Filippo Turetta arriva in Italia, sarà in cella da solo e sorvegliato h24

Il killer di Giulia estradato dalla Germania. L'interrogatorio di garanzia lunedì

VENEZIA – Oggi l’arrivo in Italia di Filippo Turetta, il 22enne arrestato con l’accusa di aver ucciso Giulia Cecchettin ed essere poi fuggito in Germania. Il giovane sarà recluso in un carcere con una struttura per protetti. Sarà in cella da solo e sorvegliato a vista 24 ore su 24. L’interrogatorio di garanzia avverrà non prima di lunedì.

Dalle indagini, intanto, si fa strada l’ipotesi della premeditazione: Turetta avrebbe acquistato in anticipo lo scotch trovato nella zona dove avvenne l’ultima aggressione a Giulia Cecchettin. Il papà della vittima, nella prima denuncia di scomparsa, esprimeva già timori per l’incolumità della figlia.