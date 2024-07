Finanziaria all’Ars, ecco i fondi stanziati per Acireale e Misterbianco

Le somme stanziate per i due comuni

CATANIA – Un milione ad Acireale, mezzo milione a Misterbianco. Con l’approvazione della manovra finanziaria da parte dell’Ars, avvenuta nella notte tra il 30 e il 31 luglio, arrivano fondi a diverse realtà comunali di tutta la Sicilia. Il dettaglio dei fondi ricevuti dalle due città etnee e il commento dei sindaci.

I fondi ad Acireale

L’entità dei fondi stanziati dal maxiemendamento e le opere in programma ad Acireale sono stati illustrati in una conferenza stampa dal sindaco Roberto Barbagallo e dal vicesindaco Valentina Pulvirenti, alla presenza del presidente del presidente del Consiglio comunale Michele Greco.

I fondi, si legge in una nota del Comune, saranno ripartiti tra questi progetti: 50.000 euro per Fiere ed esposizioni al fine di incrementare i flussi turistici; 50.000 euro Iniziative culturali; 50.000 euro Interventi in favore della prevenzione del randagismo e diritti degli animali.

Ancora, 50.000 euro saranno destinati a lavori di restauro della cappella sinistra della Basilica San Sebastiano; 100.000 euro per interventi in favore delle famiglie e per l’inclusione sociale dei soggetti fragili e vulnerabili; 240.000 euro per interventi di manutenzione stradale; 85.000 euro per interventi strutturali negli edifici delle parrocchie.

L’elenco prosegue con 85.000 euro destinati a interventi di riqualificazione e decoro urbano; 50.000 euro per interventi di efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica delle vie Turchia, Leonardo Da Vinci, Concetto Lanzafame e Pacinotti; 50.000 euro per riqualificazione urbana; 240.000 euro per la ristrutturazione del Collegio Santonoceto; 50.000 euro per la sistemazione del campo da calcio Casa dei Ragazzi Aci Platani.

I fondi a Misterbianco

L’arrivo dei finanziamenti regionali a Misterbianco è comunicato in una nota dal sindaco Marco Corsaro, che parla di una cifra complessiva destinata alla città etnea di 500 mila euro.

“Ben 250mila euro – spiega il sindaco Corsaro nella nota – vengono destinati dall’Ars al rafforzamento del trasporto pubblico e dei collegamenti fra Misterbianco e le nuove stazioni della metropolitana di Catania, a partire da Monte Po”.

“Come noto – si legge ancora nella nota – abbiamo avviato un piano di collegamenti bus fra la città e la metro per favorire l’utilizzo diffuso della nuova infrastruttura. Grazie alle risorse della Regione potenzieremo il servizio e daremo sempre maggiore efficienza ai cittadini”.

“Per quanto riguarda le nostre chiese – prosegue Corsaro – ci vengono assegnati 100mila euro per la manutenzione della sacrestia e del Museo d’arte sacra della nostra Chiesa madre, uno dei nostri gioielli storico-religiosi. 80mila euro andranno invece sul restauro della facciata e del cortile interno della Chiesa di Sant’Angela Merici”.

“Infine – conclude Corsaro – 50mila euro per interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento della Chiesa della Divina Misericordia in via Barone. Potremo poi disporre di 50mila euro per promuovere la nostra città attraverso iniziative di marketing e manifestazioni turistico-ludiche”.

“Un’iniezione vitale”

“Questi fondi – commenta il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo – sono un’iniezione vitale per il nostro Comune. Attraverso l’approvazione della manovra finanziaria da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana la Città di Acireale e le Aci hanno avuto riconosciuti interventi finanziari importanti per la realizzazione di nuove opere e nuovi servizi per i cittadini”.

“Esprimo a nome della nostra città – commenta il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro – un ringraziamento all’Ars, al Governo regionale e alle forze politiche che hanno sostenuto tali preziosi stanziamenti nell’interesse della nostra comunità”.