Ars, approvata la manovra da 160 milioni: destinati fondi ai Comuni

Numerosi stanziamenti, i particolari

PALERMO – Ars, approvata la manovra da 160 milioni di euro, fondi contro la siccità e a sostegno degli enti locali, ma non solo.

Giornata di passione

L’inizio della seduta è stato spedito, ma poi, a partire dalle 19.00, è arrivato lo stallo con la ricerca dell‘accordo sulle misure non approvate, a partire dai contributi ai Comuni in difficoltà. Sullo sfondo c’era il maxiemendamento, con i fondi a pioggia per i territori ‘cari’ a ciascun deputato regionale.

Ttrattative fino a notte sul maxiemendamento per i fondi agli enti locali, dopo un pomeriggio caldo a Sala d’Ercole, col governo battuto su uno degli articoli in discussione, ma intorno alle 23.30 numerosi commi dell’articolato sono stati approvati. Stralciato l’articolo 16 e, pochi minuti dopo la ripresa, è arrivata l’approvazione della legge.

Gli annunci e i risultati

Il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno aveva auspicato, durante la tradizionale cerimonia del Ventaglio, un’approvazione veloce della ‘manovrina’ da 160 milioni di euro. Missione compiuta prima dello scoccare della mezzanotte. Tra i provvedimenti, ci sono i 30 milioni di euro a sostegno dei Comuni che hanno difficoltà finanziarie, con 10 milioni destinati ai piani di riequilibrio. Previsti anche 5 milioni per la compartecipazione alle spese per i servizi degli enti in dissesto. Via libera al milione e mezzo di euro per il trofeo Coni di Palermo e Messina, ai contributi per i consorzi di bonifica di Enna (6,6 milioni) e Palermo (6,3) per consentire di pagare gli stipendi del 2024.

Bocciato, con scrutinio segreto, l’articolo che avrebbe destinato 5 milioni al servizio civile: l’emendamento soppressivo, presentato dal Pd, consente di liberare una somma che verrà spalmata su altri capitoli.

L’emendamento per la discarica

L’Ars ha approvato un emendamento che ha destinato 1,5 milioni di euro per “l’emungimento del percolato e la sorveglianza della discarica di Mazzarrà Sant’Andrea”. Il provvedimento era stato sollecitato dal sindaco Carmelo Pietrafitta durante la conferenza dei servizi di Palermo dello scorso 18 luglio, coordinata dall’assessore all’Energia Roberto Di Mauro.

Il primo cittadino ha ringraziato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e l’assessore: “Siamo stati critici nei momenti difficili perché abbiamo ritenuto fosse giusto esserlo – ha affermato Pietrafitta – adesso è il momento di dire invece grazie al Presidente Schifani, all’assessore Di Mauro e a tutta la deputazione regionale che ha espresso parere positivo verso il provvedimento, dimostrando grande sensibilità verso la cura e la salvaguardia dell’ambiente e della salute della popolazione”.

Fondi per i pescatori danneggiati, plauso di Falcone

“Accolgo positivamente l’approvazione, da parte dell’Ars, dello stanziamento da un milione di euro in favore del comparto ittico siciliano. In favore dei pescatori che hanno visto danneggiate le reti a causa di relitti in mare, anche dovuti ai traffici migratori nel Mediterraneo, interverrà la Regione con un contributo economico a fondo perduto“. Sono le parole dell’eurodeputato Marco Falcone (FI-PPE), componente della commissione Pesca al Parlamento Europeo ed ex assessore al Bilancio.

“Era un impegno assunto con le marinerie isolane su cui – ricorda Falcone – nelle scorse settimane, abbiamo lavorato a Palermo e che oggi viene mantenuto grazie alla sensibilità del Governo regionale e dei colleghi dell’Ars. La norma risponde anche a un modello di interventismo e vicinanza istituzionale alle esigenze dei settori produttivi che vogliamo attuare anche a Bruxelles”.

Fondi per il consorzio di bonifica di Enna

Soddisfazione, tra i banchi della maggioranza, per l’approvazione di un contributo da 6,6 milioni di euro al consorzio di bonifica di Enna.

“Tutti noi conosciamo – commenta la deputata Luisa Lanteri, di Forza Italia – il ruolo chiave dei Consorzi di Bonifica nella gestione delle risorse idriche, nella difesa del suolo, nella conservazione dell’ambiente e nella promozione dello sviluppo nel territorio siciliano, per questo motivo sono soddisfatta che l’assemblea regionale, su iniziativa del governo, abbia approvato all’unanimità un importante contributo che ammonta a 6,6 milioni di euro, che permetterà di fare uscire il Consorzio di bonifica di Enna da una condizione di profonda crisi finanziaria”.

“È un fatto recente – aggiunge la parlamentare regionale – risalente a qualche mese addietro, il decreto ingiuntivo da parte di Siciliacque che ha fatto subire dei grandi ritardi nel pagamento degli stipendi dei dipendenti. Questo provvedimento assicurerà il pagamento al personale consortile di tutte le mensilità del 2024″.